RUGBY. Les statistiques frappantes de la victoire de l'équipe de France sur la Nouvelle-Zélande

On termine avec une stat qui montre que les Bleus ont bien réalisé une véritable performance. C'est la première fois depuis 2016 et la défaite face à l'Irlande à Chicago que les All Blacks encaissaient 40 points. Surtout, l'écart à la pause (18 points, 24 à 6) est le plus large jamais connu par les All Blacks.