RUGBY. Les Springboks expatriés seraient écartés d’un test-match en 2022

Un média sud-africain nous informe que les Sud-Africains n’évoluant pas au pays ne joueront pas contre l’Angleterre en novembre 2022.

La perspective planait au-dessus des têtes depuis déjà une dizaine de jours, elle devrait être mise à exécution. En effet, selon SA Rugby Mag dans des propos issus de Netwerk 24, les springboks n’évoluant pas dans une équipe locale ne pourront pas participer à l’ultime test de novembre en 2022. Cette rencontre devait être le second remake de la finale de la Coupe du Monde 2019, après celui observé fin 2021 et remporté par les Anglais. Mais alors, y a-t-il de quoi inquiéter les Eben Etzebeth, Handre Pollard et autre Damian De Allende sur le long terme ? Rugby. Un Tournoi des 7 Nations avec les Springboks, cette légende du rugby y est favorable

Pour l’instant, il semblerait que non. En effet, ce match permettrait de faire d’une pierre deux coups pour la fédération. Dans un premier temps, il permettrait effectivement de mettre à l’honneur ceux qui participent à l’essor des franchises locales. Ensuite, ce test se déroulera en dehors de la fenêtre internationale prévue par World Rugby. Pour éviter l’habituel casse-tête avec les clubs européens, le groupe des champions du monde ne pourrait faire appel qu’à ses plus fidèles pensionnaires. Par la même occasion, ce match pourrait être une opportunité pour quelques révélations observées du côté de la Currie Cup et du United Rugby Championship de se faire bien voir du sélectionneur Jacques Nienaber. Cependant, la question des internationaux évoluant au Japon pourrait se poser également. Ces derniers ne devraient reprendre la compétition qu’au début de l’année 2023. Quid alors de ces derniers ? RUGBY. TOP 14. Trevor Nyakane, la recrue qu'il fallait pour redorer la conquête du Racing 92 ?

Petite liste exhaustive des joueurs concernés par la mesure : Cobus Reinach, Joseph Dweba, Trevor Nyakane, Handre Pollard, Vincent Koch, Jean-Luc du Preez, Dan du Preez, RG Snyman, Lood de Jager, Faf De Klerk, Eben Etzebeth, Franco Mostert, Pieter-Steph du Toit, Cheslin Kolbe, etc.