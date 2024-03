RUGBY. Les Rendez-vous clés de 2024 : après le 6 Nations, un XV de France entre développement et ambition

Le Tournoi des 6 Nations désormais terminé, les supporters vont devoir patienter avant de retrouver le XV de France. Prochains rendez-vous cet été.

Thriller époustouflant, ambiance enivrante, France/Angleterre a volé la vedette selon la presse étrangèreLe XV de France a bouclé le 6 Nations 2024 par une victoire sur l'Angleterre et une deuxième place au classement. C'est la quatrième fois depuis 2020 que les Bleus terminent à cette place. Tout n'a pas été parfait, mais on a clairement senti une évolution dans le contenu et les attitudes au fil des matchs.

Maintenant que le Tournoi est terminé, les joueurs vont retourner en club pour terminer la saison de Top 14 ainsi que les compétitions européennes. Le staff va certainement s'accorder un peu de temps pour souffler avant de se remettre au travail. Il faut en effet revoir les rencontres et les analyser avant les prochaines rendez-vous.

Lesquels auront lieu cet été avec notamment un match de gala programmé le 22 juin face à une sélection mondial du côté de Bilbao en Espagne. Bien évidemment, le calendrier va contraindre l'encadrement français à se passer des cadres. Sans les phases finales du Top 14, Galthié avait annoncé que l'équipe qui partirait en tournée serait un XV de France développement. STATISTIQUES. Dominateur en attaque mais fragile en défense : le Paradoxe du XV de France face à l'AngleterreIl y aura sans doute des visages connus, mais aussi des nouveaux. Lesquels prendront ensuite l'avion pour l'Amérique du Sud où les Pumas les attendent de pied ferme. Bien que privée de ses habituels titulaires, cette équipe de France n'ira pas non plus en Argentine pour jouer les touristes.

Deux tests sont programmés le 6 juillet à Mendoza puis le 13 juillet à Buenos Aires. Il est également question d'un autre test à Montevideo contre l'Uruguay. Lequel pourrait avoir lieu entre les deux matchs face aux Argentins. C'est pourquoi Galthié va convoquer pas moins de 42 joueurs et non 34 comme c'était le cas pour le 6 Nations. RUGBY. XV de France. ''Ça fait du bien de prendre des coups de pied au cul'', lâche Baptiste CouilloudNotez qu'à ce moment-là, l'équipe de France des moins de 20 ans participera à la Coupe du monde de la catégorie en Amérique du Sud. Certains jeunes talents comme Posolo Tuilagi pourraient donc manquer à l'appel du XV de France pour tenter de remporter un 4e titre de rang ! Le deuxième ligne catalan a gouté aux Bleus et pourrait néanmoins faire son retour en novembre.

Et notamment face au Japon qui vendra défier le XV de France le samedi 9. Puis il y aura un très gros morceau avec les finalistes de la dernière coupe du monde, les All Blacks, le 16 novembre. La tournée se terminera par un troisième test-match face aux Pumas le 23. Les Bleus devront donc répondre présent dès le début de la tournée s'ils peuvent enchaîner trois succès.