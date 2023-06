RUGBY. Les premiers matchs de préparation des clubs de Top 14 et Pro D2 dévoilés

La saison 2023-2024 est déjà en cours de préparation. Les matchs préparatoires de certains clubs de Top 14 et de Pro D2 ont d’ores et déjà été dévoilés

La saison de Pro D2 est d’ores et déjà terminée, celle de Top 14 touche à sa fin que déjà la saison 2023-2024 est en train de se préparer. Fini les vacances au soleil et les cocktails sur la plage, il va falloir revenir au charbon afin d’être prêt physiquement pour le championnat. Voici une liste non exhaustive des matchs amicaux cet été.

PROGRAMME DES MATCHS AMICAUX (en cours)



Jeudi 27 juillet :

Soyaux- Angoulême - Tarbes à Arcachon ou Saint-Lary Soulan

Vendredi 28 juillet :

Aurillac - Nevers à Moulins

Vendredi 4 août :

Samedi 5 août :

Nevers - Clermont à Nevers

Rouen - Suresnes à Rouen

Bayonne - Pau à Lourdes

Jeudi 10 août :

Vendredi 11 août :

Toulon défiera Perpignan au mois d'aout, mais la date n'a pas été communiquée.