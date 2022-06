RUGBY. Les clubs du Top 14 doivent-ils s'inquiéter de l'arrivée des Sud-Africains en Champions Cup ?

Avec la présence de clubs sud-africains en finale de l'URC, les clubs français doivent-ils s'attendre à une concurrence forte pour la Coupe d'Europe ?

Première saison des clubs sud-africains du Super Rugby en United Rugby Championship. Et déjà une finale 100% sud-africaine. Les Stormers du Cap reçoivent les Bulls de Pretoria ce samedi à 19h30 (sur RugbyZone TV), pour la première finale de cette nouvelle compétition. Les Bulls, vainqueurs du Leinster à Dublin en demi-finale, ont surpris les observateurs. Surtout, leur victoire a interrogé sur le niveau de jeu de la compétition. Les Irlandais, grandissimes favoris au titre (vainqueurs chaque saison depuis 2018), et auparavant favoris pour la Champions Cup, sont tombés à domicile face aux hommes de Jack White, qui ont su imposer leur densité physique et faire complètement déjouer les hommes de Léo Cullen. VIDEO. Le cauchemar continue pour le Leinster, éliminé par les Bulls en demi-finaleAlors, que penser de cette finale de l'URC, et de ce que cela pourrait impliquer en Champions Cup ? Car si les Sud-Africains ont eu du mal au démarrage de la saison, ils ont su faire tomber deux cadors en demi-finale. Et leur future présence en Champions Cup pourrait bouleverser la hiérarchie actuelle, où Toulouse, La Rochelle et le Leinster sont au-dessus du lot. Qui plus est avec le format de la compétition. Avec deux groupes de douze équipes et les huit premiers de chaque groupe qualifiés pour les phases finales, le passage aux huitièmes de finale est largement accessible. Or, pour des matchs à élimination direct, les Sud-Africains possèdent un avantage de poids avec leur densité physique et excellence en conquête directe. Des secteurs où le Leinster a été mis en grande difficulté en demi-finale de l'URC. Avec quatre touches perdues et quasiment aucune de propre d'assurée, le Leinster n'a pas pu lancer son jeu et ainsi tenter de déborder son adversaire. Les Bulls de Pretoria se sont systématiquement concentrés sur la conquête directe et les zones de plaquage pour s'imposer à Dublin. Les Rochelais ont montré aux Bulls comment battre le Leinster selon la presse étrangèreMême si un titre en Coupe d'Europe demande plus qu'une bonne conquête, le jeu a tendance à rarement s'envoler en finale, et à rester un engagement physique. Si La Rochelle a tenté d'envoyer du jeu sur les extérieurs, c'est en force par deux fois en fin de rencontre, en finale à Marseille, qu'elle a réussi à remporter sa première étoile européenne. Inutile de vous expliquer que les Sud-Africains excellent dans ce secteur… Outre le côté sportif, la logistique sera largement impactée par l'intégration des clubs d'Afrique australe. Le président de la Ligue Nationale de Rugby, René Bouscatel, a d'ailleurs expliqué dans les colonnes de Var Matin comment les déplacements des clubs allaient se dérouler :

Quatre des huit équipes françaises qualifiées en Champions Cup devraient se rendre en Afrique du Sud. Et ces dernières n’iront qu’une fois. Bien sûr, en Top 14, il faudra trouver les horaires les plus adaptés avec Canal + pour que nos joueurs puissent reprendre dans les mêmes conditions que ceux qui ne se sont pas déplacés… En résumé, ça nous a été imposé, mais je pense que c’est une bonne chose. Et nous espérons d’ailleurs rapidement, en 2024 ou 2025, jouer une Coupe du monde des clubs. Sans rajouter de date. On trouvera une formule pour cela, afin de faire rayonner le rugby des clubs en Europe et, progressivement, dans le monde.

Concernant la polémique sur l'intégration de ces nouveaux clubs, Bouscatel rappelle que depuis 2014 et la création de l'EPCR, la donne a changé pour l'organisation des compétitions européennes.

Cela a été voté par le comité de la LNR avant ma présidence. Mais il faut faire un peu de pédagogie. Au début, les coupes d’Europe étaient gérées par les six nations (France, Italie, pays de Galles, Irlande, Écosse et Angleterre). Et puis, il y a eu une modification, lorsque l’organisateur de la compétition est devenu l’EPCR (en 2014) : l’organisation ne revenait plus aux nations, mais aux trois compétitions (la Ligue celte, le Premiership et le Top 14). Sauf que la nouvelle ligue celte a intégré de manière indépendante des provinces sud-africaines. Dès lors, si ces dernières jouent cette compétition, participent aux qualifications pour la Coupe d’Europe et se classent parmi les qualifiés, il est normal qu’ils soient intégrés à la compétition. C’est implacable.

Implacable sportivement. Alors qu'une hégémonie des clubs français semblait apparaitre depuis 2021, les Sud-Africains peuvent-ils tout bousculer et s'approprier la compétition ?