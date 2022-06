Les Rochelais ont montré aux Bulls comment battre le Leinster selon la presse étrangère

Les Bulls ont dominé le Leinster en demi-finale du United Rugby Championship. Une performance qui s'inspire de celle des Rochelais en Champions Cup.

Ce vendredi, le Leinster a été éliminé en demi-finale du United Rugby Championship ''grâce à une brillante embuscade des Bulls à Dublin", peut-on lire sur RugbyPass. Une performance qui fait écho à celle des Rochelais en finale de la Champions Cup fin mai. Ce jour-là à Marseille, le Stade Rochelais a tout fait pour perturber et ralentir la célèbre attaque de Leinster en les ennuyant à plusieurs reprises dans les rucks. "Une approche a fourni à des Bulls, studieux, le plan parfait pour imiter ce braquage, ajoutant leur propre saveur sud-africaine à ce plan et remporter une victoire méritée." Un nouveau revers en phase finale qui fait mal à la tête côté irlandais. Au lieu de décrocher sa 5e étoile européenne et son cinquième sacre au niveau local, le Leinster a été battu avec la manière par plus fort que lui. "La meilleure équipe a gagné au RDS, et Cullen ne s'y opposerait pas", écrit le site irlandais RTE. VIDEO. Le cauchemar continue pour le Leinster, éliminé par les Bulls en demi-finaleL'entraîneur du Leinster n'a pas caché que la déception était immense dans ses rangs après cette élimination à la maison. "Il y a tellement de travail à faire pour amener l'équipe à des matchs à élimination directe et échouer ici, en particulier à domicile dans le RDS à cette période de l'année, est décevant." Une dure leçon apprise dont ses hommes devront tirer des enseignements. Les Bulls ont débarqué avec un bon plan : une fois qu'ils ont été devants, ils n'ont pas eu beaucoup à faire si ce n'est mettre leurs adversaires sous pression. "Nous n'étions tout simplement pas assez précis." Cullen estime que tous ses joueurs n'ont pas été au niveau de ce rendez-vous. Sans doute étaient-ils un peu trop confiants après le succès 76 à 14 face à Glasgow. "La complaisance n'est probablement pas le bon mot". Mais force est de constater qu'ils n'ont pas réussi à se remobiliser mentalement. RUGBY. Test-Match. En PLS en 2022, les Irlandais vont-ils se refaire la cerise face aux All Blacks ?En face, les Bulls avaient tout prévu. "Le directeur du rugby des Bulls, Jake White, était assis dans les gradins, au lieu d'être à l'endroit réservé aux entraîneurs, sans talkie-walkie pour aboyer. C'était comme s'il avait construit la victoire dans la semaine et regardait maintenant le chef-d'œuvre se dérouler", analyse News24. Les Bulls ont fait vivre un enfer au Leinster dans tous les compartiments du jeu. Pour le site sud-africain, c'est sans doute la plus belle performance d'une équipe de la pointe de l'Afrique sur un sol étranger. D'aucuns retiendront que dans cette victoire historique, Morne Steyn a glissé un coup de pied décisif quelques instants après la transformation ratée de Sexton. Permettant ainsi aux Bulls d'être à l'abri d'un retour du Leinster. Rageant pour les Irlandais quand on sait qu'ils ont échoué à seulement un point, 26-27.