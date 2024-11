RUGBY. Les All Blacks joueront face au XV de France dans une tenue qui leur porte la poisse

Ce samedi, les All Blacks iront défier les Bleus sans leur tenue traditionnelle : ils disputeront ce match en maillot blanc. Une tunique qui ne leur a pas toujours réussi.

C’est une image qui va surprendre plus d’un fan samedi soir : les All Blacks fouleront la pelouse du Stade de France en maillot blanc pour leur affrontement contre les Bleus. Pas de légendaire tunique noire cette fois, une décision prise pour éviter tout conflit visuel avec le bleu marine des Français.

Un historique de maillots alternatifs contre la France

Ce n’est pas la première fois que les Néo-Zélandais délaissent leur habit noir face à la France. Souvenez-vous, lors du match de la tournée 2021, les All Blacks avaient déjà dû troquer leur maillot noir contre un gris. Cette rencontre est restée dans les mémoires comme un élément fondateur du mandat de Fabien Galthié.

Mais la mémoire collective retient surtout un certain quart de finale de 2007, resté gravé dans l’histoire. Ce jour-là, les All Blacks, en maillot argent, avaient été éliminés dans la polémique par une équipe de France en état de grâce. Stade de France, maillots alternatifs... les superstitieux pourraient y voir un mauvais présage.

Un design sobre mais symbolique

Le maillot 2024 des All Blacks est une simple inversion de leur version classique : blanc dominant, col noir, et bien sûr, l’incontournable fougère argentée, symbole de leur fierté et de leur héritage. Mais que les fans se rassurent, les joueurs n’y accordent pas beaucoup d’importance.

Codie Taylor, talonneur des All Blacks, a balayé la question avec assurance : "Peu importe la couleur, c’est toujours un maillot des All Blacks. Tant qu’il y a la fougère dessus, ça reste un immense honneur de le porter."

Un match sous tension

Ce match marque la première rencontre entre ces deux géants du rugby depuis leur dernier face-à-face explosif en Coupe du Monde. L’ambiance promet d’être électrique, d’autant plus que les deux équipes auront à cœur de marquer les esprits dans ce choc.

Alors, maillot blanc ou pas, une chose est sûre : les All Blacks ne viennent pas à Paris pour faire de la figuration. Samedi soir, le Stade de France sera le théâtre d’un nouveau chapitre dans cette rivalité légendaire. On espère voir les Bleus décrocher une troisième victoire consécutive face aux Kiwis.