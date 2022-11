RUGBY. Les 4 raisons de ne rater sous aucun prétexte cet explosif Angleterre vs All Blacks

L'Angleterre vs Nouvelle-Zélande qui se profile samedi a tout pour être l'un des chocs de l'année. Des chocs à tous les étages, une affiche de rêve et le reste.

Irlande vs Afrique du Sud ou France vs Afrique du Sud, lequel des deux matchs est celui de l'année selon vous ? Quoique, attendez, avant de répondre, on vous conseillera de regarder le match de samedi également. Car l'Angleterre vs Nouvelle-Zélande qui s'annonce a tout pour être bouillant de chez bouillant. Explications.

Au cas par cas, ce match est avant tout l'occasion de voir deux des centres les plus spectaculaires de la planète s'affronter. D'un côté le supersonique et robuste Rieko Ioane (1m90 pour 103kg); de l'autre, le surpuissant Manu Tuilagi (1m85 pour 112kg). Dans les deux cas, on ne présente plus les deux bonhommes, aux carrières longues comme le bras, alors que le Néo-Zélandais n'a par exemple que 25 ans. Seront-ils titulaires ? Si Lienert-Brown et Porter portaient le numéro 13 la semaine dernière, nul doute que les deux colosses devraient regagner leurs galons de titulaire pour cette rencontre au sommet. Qui prendra l'avantage, alors ? On n'en sait rien, pour tout vous dire. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'on n'aimerait pas se retrouver au milieu des deux garçons au moment de leur première collision de la partie !

Parce que ce match sera en clair

Aujourd'hui, que vous passiez par l'antenne où par le boitier de la chaîne cryptée, tout le monde est censé avoir accès aux chaînes de la TNT et donc à L'Equipe 21, à condition d'avoir une télé. Et ? Eh bien sachez que c'est une excellente nouvelle puisque comme d'autres matchs de novembre, cet Angleterre - All Blacks sera diffusé sur la chaîne, en clair. Une belle occasion de se faire un match XXL, samedi à 18h30, en attendant celui des Bleus, dimanche à 14h...

Qui sera le titulaire à l'ouverture des Blacks ce samedi ? Là encore, c'est bien difficile à dire, tant Richie Mo'unga et Beauden Barrett alternent depuis le début de l'année. La seule donnée que nous ayons en tête pour se faire une idée étant que le génie des Crusaders était au repos le week-end dernier, tandis que "Baz" portait le numéro 10 face à l'Ecosse. Avec une réussite moyenne. Mais qu'importe ! Ce que l'on sait, c'est que Marcus sera (sauf grande surprise) le chef d'orchestre de l'Angleterre et que de fait, son duel sera forcément un régal pour les yeux. Car dans tous les cas, le magicien des Harlequins sera opposé à l'un des meilleurs du monde à son poste. Deux joueurs qui cultivent également un sens fin pour le jeu et le spectacle. Et c'est en ce sens qu'à tous les amoureux de ce sport, l'on conseille vivement de suivre avec attention ce duel d'esthètes. À moins que vous ne vouiez un culte à la pile et que vous n'attendiez Ethan de Groot et Kyle Sinckler au tournant. Sachez que l'on ne vous jugera pas.

Parce que les Angleterre vs Nouvelle-Zélande sont toujours spectaculaires

Souvenez-vous des 38 points passés par les Anglais aux Blacks en 2012, l'une des plus grandes performances qu'ait connues Twickenham. Ou encore de l'exploit monumental de Jonny May en 2014, toujours dans l'enceinte londonienne. Et de 2018, où l'intensité avait connu des sommets entre les deux équipes, dans un match sous la flotte et au final complètement dingue. Vous l'avez compris, les rencontres entre les deux formations sont toujours épiques et ce n'est pas la demi-finale du dernier Mondial qui viendra contredire cette thèse. Samedi, c'est donc quelque chose du même acabit qui attend les spectateurs de temple anglais. On ne sait pas encore quoi, mais quelque chose nous dit que ce sera grand. Très grand même.