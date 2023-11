RUGBY. Légende du grand Béziers et international tricolore, Alain Estève est décédé

Aujourd'hui est un joueur particulier pour tous les supporters de Béziers, et du XV de France qui ont vu évoluer Alain Estève sur un terrain de rugby.

Une vilaine maladie

C'est donc à 77 ans, et après de longues années à lutter contre la maladie, que "Le Grand" s'est éteint. Ce matin, le club de Béziers qui fut le sien a titré "Le Grand est mort", pour annoncer que son ancienne gloire nous quittait tous.

Symbole des années fastes de Béziers en 1970, Alain Estève figure parmi les plus beaux palmarès du rugby français. Rare joueur a remporté huit fois le championnat de France, ce dernier ne compte pourtant "que" 20 sélections avec le XV de France.

Premier international à dépasser les 2m, Alain Estève a écrit sa légende aux quatre coins du monde, jusqu'à terrifier nos voisins anglo-saxons. Ce dernier a été classé à la deuxième place des joueurs français les plus effrayants, par le Sunday Times en 2006 !

𝗟𝗲 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗲𝘀𝘁 𝗺𝗼𝗿𝘁

🖤 L’ASBH a la douleur de vous faire part de la disparition d’Alain Estève (77 ans) des suites d’une longue maladie.



Au peuple Biterrois et à l’ensemble du monde du rugby, Alain Estève manquera terriblement.



▶️ https://t.co/A5Wx7yGFVW pic.twitter.com/Yo0qgyv5Bi November 7, 2023

Un homme charismatique

Repéré par les frères Spanghero, c'est bien à Narbonne qu'Estève a commencé le rugby sur le tard. Néanmoins, brouillé avec ces deux derniers, le grand gaillard prit la direction de Béziers, avec qui il inscrit le club bitterois dans les livres d'histoire du rugby français. Physiquement impressionnant, il était tant craint pour ses mensurations que pour sa hargne sur le rectangle vert.

Au beau milieu de sa carrière, il a même été repéré par le cinéma français, qui lui a proposé le rôle de l'ogre dans une adaptation du Petit Poucet ! Regard noir, barbe épaisse, enfance compliquée, il n'y avait qu'à observer seulement un instant l'homme pour comprendre qu'il fallait passer son chemin.

Adulé par tout le peuple bitterois, Estève a eu son lot de déboires, et après sa carrière, sa légende fut quelque peu entachée par quelques soucis avec la justice. Attiré par le monde de la nuit et ses excès, celui qui marchait sur ses adversaires (au sens propre comme figuré), a longtemps été catégorisé comme personnage sulfureux.

Top 14. Ça bouge dans le vestiaire de Toulouse, et si les internationaux étaient de retour dès ce week-end ?

Un formidable joueur

Comme bon nombre de joueurs de Béziers dans les années 70, Alain Estève était un superbe joueur de rugby. En 20 sélections avec les Bleus, ce dernier remporta en 1973 le Tournoi des Cinq Nations, et était aussi de l'aventure victorieuse face aux Blacks cette même année.

Néanmoins, son conflit avec Albert Ferrasse, qui était à la tête de la fédération à ce moment-là, l'empêcha de connaître plus de capes. Avec du recul, un joueur de cette envergure aurait dû avoir le double voir le triple de sélection.

Parce que si sa taille était un atout majeur à l'époque où le rugby ne connaissait pas les monstres actuels, sa vivacité, son intelligence et son habilité était aussi remarquable. Agile ballon en main, avec le sens du jeu et capable de défendre et d'enchaîner les tâches, Estève n'est pas resté longtemps en deuxième ligne. En tant que flanker, ce dernier était aussi talentueux.

Après 15 belles années sous le maillot de l'ASBH, Alain Estève décida de mettre un terme à sa carrière, à 36 ans. Aujourd'hui, personne n'a oublié ce formidable joueur, qui était considéré comme l'un des meilleurs de sa génération.

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.

RUGBY. Être leader après la coupe du monde, la garantie de faire une grosse saison en Top 14 ?