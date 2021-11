RUGBY. Le Top 5 des Géorgiens qui ont marqué l'histoire du Top 14

En cette semaine de France - Géorgie, impossible de ne pas se souvenir des plus grands Lelos passés par notre championnat...

Ne ressortir que 5 noms de l'impressionnante liste de Géorgiens passés par la France relevait presque de l'impossible. Combien sont-ils à être venus faire leurs armes en Top 14 ou plus bas depuis 2007 ? 50, 70, 100 ? Pourtant, il a fallu choisir. Ainsi, nous retrouvons ces garçons aux carrières bien remplies en Top 14, ceux dont les noms sont parfois le symbole même de la Géorgie pour les férus du championnat de France.

Sincèrement, qui d'autre que "Gorgodzilla" aurait pu être en tête de cette liste ? En France et ailleurs, combien de joueurs sont plus souvent appelés par leur prénom que par leur nom ? Au milieu des Sonny Bill (Williams) et Bakkies (Botha), ils se comptent sur les doigts de la main. Pourtant, Mamuka en fait partie. Clairement, il est LA légende du rugby géorgien. Ses 75 capes et ses quelque 280 matchs disputés dans l'Hexagone en attestent. Arrivé en France en 2005, le 3ème ou 2ème ligne s'est révélé aux yeux de la nation lors du Mondial 2007, avant de littéralement exploser durant les années suivantes sous les couleurs du MHR. Parti en 2013 de l'Hérault, Gorgodze terminera sa carrière en 2019 du côté de Toulon, restant dans l'esprit de tous, l'un des joueurs les plus impressionnants de l'histoire du Top 14...