RUGBY. Le saviez-vous ? Avec 18 essais cette saison, le meilleur marqueur du monde est un TALONNEUR !

George McGuigan a beau être complètement inconnu du grand public, il n'en reste pas moins un joueur ultra efficace. En témoignent ses 18 essais cette saison.

Le rugby est parfois un sport ingrat. Comme d'autres, d'ailleurs. Là, les garçons de l'ombre auront toujours moins de visibilité et de reconnaissance que les magiciens de la balle ovale, quand pour certains, leur importance dans un dispositif est - au moins - aussi grande. À La Rochelle par exemple, pas grand monde ne jette un oeil sur la présence de Wiian Liebenberg, pourtant élément indispensable au bon équilibre de la machine maritime. À Toulouse et malgré l'avancement des choses, Pita Ahki n'est jamais celui dont on parle le plus. Et pourtant...

CHAMPIONS CUP. Ce que change le retour de l'indispensable Pita Ahki pour Toulouse

C'est comme partout, constamment, et ce depuis la nuit des temps. Mais un garçon, cette saison, semble plus que quiconque payer les pots cassés de son poste, de son club, de son image. En effet, George Mcguigan, talonneur rondouillet de 29 ans pour 1m83 et 110kg, n'a rien d'un Camille Chat ou d'un Codie Taylor au même poste. Encore moins d'un Romain Ntamack ou Owen Farrell, plus hauts dans la chaîne, et dont nous contribuons tous, nous journalistes, à relayer la moindre action, le moindre appui, la moindre déclaration. Pourtant, le numéro 2 de Newcastle a été plus efficace que tous garçons que l'on a cités cette saison. Mieux, sur l'exercice 2021/2022, il est tout simplement le meilleur marqueur de la planète chez les professionnels, avec... 18 essais inscrits !

VIDEO. Appuis, vitesse... Duhan Van der Merwe et Adam Radwan continuent de faire le show en Angleterre

Non, vous ne rêvez pas, ni Antoine Dupont, ni Will Jordan, Baptiste Couilloud ou que sais-je Sevu Reece n'ont fait mieux dans les grands championnats. Et si Max Malins ou Cadan Murley se sont bien défendus, la pole est donc occupée par le lanceur de l'avant-dernier du Premiership, et peut-être l'équipe la moins populaire outre-Manche, avec les Worcester Warriors. Résultat, personne ou presque ne connaît ce garçon, bien loin de la sélection anglaise alors même qu'il devance largement tous ses concurrents sur le plan statistique. Pire, son remplaçant en club Jamie Blamire a pu compter sur son jeune âge (24 ans) pour connaître ses premières capes cette saison quand McGuigan, lui, se reposait tranquillement sur les bords du Tyne.

Et si la grande majorité de ses essais ont été inscrits sur ballon porté, il n'y a pas de poudre aux yeux et ce McGuigan est simplement un excellent talonneur qui a mis du temps à éclore à l'échelle nationale. La preuve, après un début de carrière sans réels faits de marque, l'ancien joueur de Leicester n'est devenu un titulaire à part entière en club que depuis 3 ans. Une période sur laquelle il a d'ailleurs inscrit pas moins de 35 essais (en 58 matchs). Et qui confirme à la fois la tendance qui veut que les talonneurs marquent de plus en plus d'essais aujourd'hui (surtout en Angleterre, regardez plutôt les stats d'Agustin Creevy ou Tom Woolstencrooft), mais aussi l'opinion que les plus fins observateurs du Premiership ont de lui. On se quitte avec celle de David Flatman, ancien pilier international et aujourd'hui consultant pour BT Sports :

C'est le genre de choses que beaucoup de gens détestent admettre, mais je pense sincèrement que s'il jouait pour un autre club, et s'il l'avait fait au cours des cinq dernières années, il aurait un paquet de sélections en équipe d'Angleterre. C'est un brillant joueur de rugby et il a fallu des années à l'Angleterre pour réaliser à quel point quelqu'un comme Mark Wilson était bon, par exemple. Réaliseront-ils un jour à quel point George McGuigan est bon ? Je pense que non et c'est tellement dommage. Je pense réellement que c'est un joueur merveilleux.