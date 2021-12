VIDEO. Appuis, vitesse... Duhan Van der Merwe et Adam Radwan continuent de faire le show en Angleterre

Van der Merwe, Radwan, Hassell-Collins, Lynagh... tous ont brillé ! C'était le week-end des ailiers, en Angleterre !

Comme en France et après la tournée d'automne, le championnat domestique a repris en Angleterre aussi. C'est ainsi que le Premiership nous offrait sa 9ème journée, marquée par certains matchs aussi spectaculaires que d'autres ont été tendus et serrés. Et du côté des rencontres en mode Super Rugby, les fantastiques ailiers qui garnissent les effectifs de l'outre-Manche ont évidemment été servis. Au premier rang, un garçon méconnu mais au grand talent : Ollie Hassell-Collins (22 ans), auteur d'un triplé face à Newcastle.

VIDEO. Regardez-moi le gaz ahurissant d'Adam Radwan pour déposer la défense des Quins sur 50 mètres !

Mais ce qui va peut-être vous parler davantage, ce sont ses homologues des Falcons et de Worcester, qui n'ont pas chômé eux non plus. Dans un match dans le match, son vis à vis Adam Radwan a également donné le tournis à ses adversaires : en fin de partie et alors que son équipe était largement menée, le nouveau phénomène anglais a tout simplement traversé la défense des London Irish comme un couteau chaud le ferait dans du beurre. Servi à hauteur de la ligne médiane, le joueur le plus rapide d'Angleterre a joué de sa vitesse et de ses fameux appuis courts pour passer entre une demi-douzaine de défenseurs sur 50 mètres, sans que personne ne le touche vraiment. Just Waow !

Un peu plus au sud, l'ailier taillé comme un crossfitteur Duhan Van der Merwe (1m93 pour 106kg) s'est lui aussi montré une nouvelle fois très à son avantage offensivement. Auteur d'une percée de 50 mètres en toute décontraction pour offrir le premier essai du match à son demi de mêlée Simpson, le facteur X de l'Ecosse a ensuite activé le mode finisseur pour, suite à un turnover, faire parler ses cannes et planter un essai de 80 mètres sur son aile. Le tout avec un petit sourire en coin vissé sur son visage. Arrogant ? Peut-être. Mais aussi pratiquement innarrêtable une fois lancé dans son couloir...