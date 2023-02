RUGBY. Le mythique Dane Coles va mettre fin à sa carrière, et dit au revoir aux All Blacks !

Une page se tourne en Nouvelle-Zélande, et le pays au long nuage blanc peut dire au revoir à une de ses légendes ! Dane Coles tire sa révérence et laisse derrière lui un bel héritage.

Une fin de saison et puis s'en va

À 36 ans, l'homme aux 83 sélections chez les All Blacks a annoncé, dans la nuit de mercredi à jeudi (heure française), son souhait de quitter le monde du rugby professionnel à la fin de la saison 2023. Sur les réseaux sociaux, ce sont les All Blacks eux-mêmes qui ont dévoilé la nouvelle : "Merci au Poneke FC (son club local), à Wellington, aux Hurricanes et aux All Blacks de m'avoir offert le job de mes rêves. Hâte de profiter de l'année et de créer de nouveaux souvenirs." C'est un grand champion qui raccroche les crampons, avec un palmarès ahurissant ! En effet, le talonneur néo-zélandais a gagné le Rugby Championship à 4 reprises, ainsi que le Super Rugby en 2016. En Coupe du monde, ce dernier faisait partie de l'épopée de 2015, où les All Blacks avaient remporté l'édition en Angleterre. Dane Coles était d'ailleurs titulaire tout au long du mondial. C'est en septembre dernier que le natif de Paraparaumu a joué son dernier match avec le XV de la Fougère, lors d'une impressionnante victoire face à l'Australie (39-37). Capitaine de la province des Hurricanes durant des années, Coles est à présent le troisième talonneur le plus capé, derrière Sean Fitzpatrick (92) et Keven Mealamu (132). Mis à part les statistiques et les chiffres, Dane Coles aura marqué les esprits tout au long de sa carrière, notamment pour sa mobilité, sa façon de jouer comme un trois-quarts aile et son adresse technique. Ce dernier est le prototype parfait du talonneur moderne, incarnant au mieux le jeu des Blacks !