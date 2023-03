RUGBY. Le MHR a-t-il les moyens de ses ambitions en Champions Cup ?

Acculés à la neuvième place du championnat, les joueurs du MHR ne vivent pas la même saison que l'année dernière. Si leurs rêves de Brennus s'éloignent, ceux de titre européen sont toujours présents.

Le Brennus est-il trop loin ?

La saison passée, les hommes de Philippe Saint-André étaient parmi les 3 premiers au classement général du Top 14, à la même période l'année. Ces derniers avaient également terminé à la première place au nez et à la barbe de Castres ! Cependant, le titre a du mal à être digéré, et les Cistes sont actuellement à la 9 ème place du classement. Mathématiquement, rien n'est perdu et le MHR ne compte que 4 points de retard sur le dernier qualifié. Pourtant, devant eux se trouvent des concurrents sérieux, qui sont sur de bonnes performances. En effet, le Racing 92 a rattrapé son retard en battant le Stade Français sur sa pelouse, tandis que Toulon a réintégré le Top 6 après une victoire à Lyon. Pour Bayonne, le promu a certes perdu face à Pau, mais réalise une saison exceptionnelle, et n'a pas dit son dernier mot. Toutefois, le MHR va recevoir 3 fois lors des 5 prochains matchs de Top 14, et se déplacera sur la pelouse de Bayonne, avant de recevoir Brive et La Rochelle. De ce fait, même si les chances de qualification sont très minces, l'espoir est toujours là dans les têtes des coéquipiers de Paolo Garbisi.

Un effectif taillé pour les deux compétitions !

Cette saison, le MHR semble avoir un effectif taillé pour jouer sur les deux tableaux, bien que le club ne soit pas épargné par les blessures. À l'heure actuelle, les joueurs sont au minimum trois par postes, ce qui pousse Philippe Saint-André et son staff à trouver des solutions. Louis Carbonnel et Paolo Garbisi se partagent le poste de numéro 10, bien que l'Italien évolue au centre lorsque les deux sont sur le terrain. De plus, le héros de la saison dernière, Zack Mercer, retrouve des couleurs depuis plusieurs matchs, ce qui se ressent sur les résultats de son équipe. Un autre joueur en forme, le Fidjien Masivesi Dakuwaqa est devenu indispensable en troisième ligne aile, lui qui a déjà occupé le centre du terrain. Puis, George Bridge paraît lui aussi prendre ses marques à Montpellier, et l'ancien finisseur des Blacks s'installe petit à petit sur l'aile des Cistes. Pour finir, Léo Coly revient de sa blessure progressivement, et finit les matchs à merveille, comme lors de la victoire à Perpignan, le week-end dernier.

Des chances en Champions Cup ?

Opposé à Exeter ce dimanche pour le compte des huitièmes de finale de Champions Cup, le staff du MHR compte bien jouer crânement sa chance. Équipés pour jouer les deux compétitions, les Cistes vont tenter de faire tomber les Anglais à domicile, qui n'ont pourtant perdu qu'une seule fois cette saison, face au Saracens. L'année dernière, Montpellier avait gagné 37 à 26 face à cette même équipe, mais lors des phases de poules, et à domicile. Lors de cette édition 2021-2022 de la Champions Cup, les Cistes n'étaient pas parvenus à vaincre La Rochelle en quart de finale, qui avait été champion. Pour Exeter, l'année dernière avait été synonyme d'élimination en huitièmes de finale, face au Munster, après une première victoire encourageante à domicile. Cette saison, les Anglais sont 6 ème de Premiership, et ne verront sûrement pas les phases finales en championnat cette saison. Au niveau de l'état de forme, Exeter est le récent vainqueur de la Premiership Rugby Cup, après avoir dominé les Sharks en demi-finale puis London Irish en finale. Si jamais les joueurs de Montpellier réussissent à éliminer leur adversaire de dimanche, ils seront alors opposés au Stormers ou au Harlequins, ce qui ne sera alors pas un match facile.

