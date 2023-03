RUGBY. CHAMPIONS CUP. Bismarck Du Pellis s'attend à une vraie guerre face à Toulouse !

Passé par le Top 14 du côté de Montpellier, le talonneur sud-africain, Bismarck Du Plessis est revenu sur son expérience face à Toulouse. Ce dernier s'attend à une ambiance très particulière.

"Les supporters sont hostiles à Toulouse !"

À 38 ans, Bismarck Du Plessis est le vétéran du vestiaire des Bulls, mais également le plus vieux joueur de la compétition ! Néanmoins, l'ancien talonneur des Springboks enchaîne les feuilles de matchs, et a joué 12 rencontres cette saison. Face à Toulouse, il sera certainement titulaire, lui qui connaît très bien cette équipe. En effet, passé par le MHR de 2015 à 2021, Du Plessis ce rappel parfaitement de ses affrontements face aux rouges et noirs. Ce dernier délivre à Planet Rugby : "Les supporters sont hostiles à Toulouse. C'est un chemin de 150 mètres jusqu'au vestiaire, et tu marches dans ce petit tunnel et les gens autours vous crie dessus, ils hurlent, et tu ne comprends rien en plus !" De plus, ce pur produit de la formation sud-africaine avoue par ailleurs que l'atmosphère et la vision du rugby n'est pas la même en France : "C'est un état d'esprit totalement différent par rapport à la façon dont nous abordons le rugby. Quand j'étais en France, tu avais ces superbes joueurs qui étaient très professionnels, et qui restaient au top pendant des années. Puis, à certains endroits, le rugby est géré de manière bien plus amateur, même si le niveau est bon ! C'est assez surprenant."

Une équipe des Bulls à contre-courant

Habitué à être dans les meilleures équipes sud-africaines chaque année, ou bien même du Super Rugby, les hommes de Pretoria semblent accuser le coup cette saison. En effet, les Bulls sont 7 ème de Currie Cup, et ont perdu leurs 8 derniers matchs. De plus, ces derniers ont pris des corrections à domicile comme face aux Pumas, 15 à 63, ou encore 33 à 41 face à la Western Province. Actuellement, ils sont 7es de la United Rugby Championship avec huit succès pour autant de défaites. Du Plessis est conscient de la difficulté de ce match, mais également de l'enjeu : "Ils sont en tête du Top 14, avec environ 8 ou 9 points d'avance sur la deuxième équipe. Quand j'étais jeune, c'était le genre de match que je voulais jouer, pour me faire un nom, ces matchs peuvent changer ton avenir !" Cependant, malgré la très mauvaise passe dans laquelle se trouvent les Bulls, le talonneur expérimenté croit en ses chances de victoire : "C'est notre objectif principal. Pour vraiment réussir ce week-end, nous avons besoin d'une performance en équipe, du 1 au 23, et jusqu'au 28 ème homme ! Nous avons besoin que chacun soit concerné et concentré. Nous devons contrer leurs sur les extérieurs, et prendre le dessus physiquement." Quoi qu'il en soit, nul doute que le Stade Toulousain part favori pour ce huitième de finale de la Champions Cup.

