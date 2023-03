RUGBY. TOP 14. Fin du feuilleton Tuisova, comment le Racing 92 a-t-il eu le dernier mot ?

Après des rumeurs, un précontrat signé, puis l'intérêt des plus grosses écuries de Top 14, la destination de Tuisova semble scellée. Le Racing 92 devrait bien voir débarquer cet ovni la saison prochaine.

Le Racing 92 s'est repositionné en tête !

Après avoir signé un précontrat avec le club de l'Île-de-France, il y a plusieurs semaines, Josua Tuisova a ensuite émis des envies d'ailleurs. Alors qu'il devait s'engager pour trois saisons, le centre ou ailier surpuissant avait relancé la course sur le marché des transferts, et attiré la convoitise des plus grosses écuries de Top 14. Cependant, selon les informations de Rugbyrama, Tuisova posera bien ses valises au Racing 92 l'année prochaine, ainsi que les deux saisons qui suivront. Mais alors, comment un tel revirement de situation a pu avoir lieu ? Tout simplement, Jacquie Lorenzetti a décidé de mettre la main au portefeuille, et a revu sa proposition financière bien à la hausse. Cette fois-ci, le joueur du LOU ne pouvait visiblement pas refuser le nouveau contrat mis sur la table par le Racing 92, laissant alors les autres clubs à l'amende. C'est ce mercredi, que Josua Tuisova a donné un accord verbal aux dirigeants du club francilien et la signature de ce dernier devrait arriver sans tarder, dans les jours qui arrivent.

Au nez et à la barbe de la concurrence !

Si bons nombres de clubs s'étaient positionnés sur le joueur ces derniers temps, seulement trois clubs s'étaient montrés très intéressés. Ces derniers étaient prêts à vouloir payer la somme de 380 000 €, correspondant à la clause libératoire de son précontrat. Parmi ces équipes favorables à la venue d'un des meilleurs joueurs de la planète, son équipe du LOU faisait tout pour essayer de convaincre le joueur de rester, en faisant un effort financier. Ensuite, son ancien club de Toulon avait montré tout son intérêt pour récupérer l'ailier, et le président Bernard Lemaître n'avait pas caché qu'il mettrait gros pour enrôler Tuisova. Enfin, c'est Clermont qui avait été le plus offensif dans cette bataille et le club auvergnat avait même proposé la meilleure offre financière au Fidjien, avec un budget de plus de 800 000 €, correspondant en partie au transfert de Penaud à Bordeaux. Toutefois, c'est raté pour ce coup ! Aucun de ces trois clubs n'est parvenu à gagner le gros lot, et c'est bien aux côtés de Siya Kolisi que Tuisova évoluera la saison prochaine.

