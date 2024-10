RUGBY. Le derby le plus mythique du monde Leinster/Munster vers un record du monde des clubs ?

Mieux qu’un Irlande vs France, ce Leinster vs Munster, samedi à 18h45. Que vous pourrez d’ailleurs retrouver commenté en anglais sur RugbyZone.

On parle beaucoup du Top 14 et de ses nombreux records. D’affluence notamment, avec des clubs jouant en permanence à guichets fermés (La Rochelle, Toulouse, Vannes, Bayonne…) et qui peuvent se permettre de délocaliser à leur guise, sans crainte de ne pas remplir les enceintes en question.

Mais plus au nord de l’Europe, dans le championnat bien moins serein économiquement que le Top 14 qu’est l’URC, un record devrait mondial devrait pourtant tomber ce week-end, à l’échelle des clubs.

TOP 14. L’Aviron Bayonnais vaincra-t-il la ''malédiction'' de San Sebastian face à l’ogre rochelais ?

En effet, c’est un stade mythique, à l’histoire immense, qui accueillera le derby le plus électrique du vieux-continent, Leinster/Munster. Un déplacement à Croke Park pour un évènement exceptionnel, puisqu’il s’agit de la première fois que le Leinster délocalise un match de championnat dans l’enceinte habituellement réservée aux sports gaéliques.

En Irlande, une telle affiche dans un tel écrin attire les foules plus que de raison, et c’est ainsi que les 82 300 places du 4ᵉ plus grand stade d’Europe devraient trouver preneur.

La presse irlandaise annonçait en tout cas en début de semaine "a minima 80 000 personnes" au stade, samedi à 18h45 pour suivre cette rivalité historique du rugby mondial. À ce titre, la dernière fois que les deux formations s’étaient affrontés à Croke Park, en demi-finale de coupe d’Europe 2009, il y avait 82 208 personnes en tribunes.

RUGBY. La France aux dépens de l'Irlande, ''une évidence'' pour le Toulonnais Antoine Frisch

Le record tombera-t-il cette fois ? Celui de la plus forte affluence pour un match d’URC (56 344) sera en tout cas pour sûr explosé. Tandis que le record d’Europe d’un match de club de saison régulière, qui frôlait les 80 000, devrait être également battu.

Mieux qu’un Irlande vs France, ce Leinster vs Munster, donc. Que vous pourrez d’ailleurs retrouver commenté en anglais sur RugbyZone.