RUGBY. L'ancien joueur du Racing 92 Kurtley Beale interpellé pour agression sexuelle

Selon le média australien 10 News First, l'international aux 95 sélections avec les Wallabies Kurtley Beale aurait été interpellé pour agression sexuelle sur une femme.

TRANSFERT. Kurtley Beale va quitter le Racing 92 pour retourner en Australie !Ancien joueur du Racing 92, passé également par les Wasps, Kurtley Beale est un nom bien connu en France. Et si l'arrière aux 95 sélections avec les Wallabies a souvent fait parler de lui pour ses courses folles sur un terrain de rugby, c'est aujourd'hui pour toute autre chose que son nom ressort. En effet, selon le média australien 10 News First, l'actuel joueur des Waratahs aurait été interpellé par la police de Waverley, pour une aggression sexuelle sur une femme. Les faits auraient eu lieu le 17 décembre dernier, dans les toilettes d'un hôtel de Bondi Beach à Sydney. Après avoir reçu la plainte de la victime présumée, la police locale a donc décidé d'interroger Kurtley Beale sur cette affaire. Reste à voir désormais si l'Australien est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés. Pour appel, celui-ci avait décidé de retourner au pays l'année dernière, après deux saisons passées avec le Racing 92.

