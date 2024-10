RUGBY. La Nouvelle-Zélande enrage à l'idée de jouer une tournée ''au rabais'' face au XV de France

La FFR et la LNR ont annoncé la prolongation de leur accord concernant la mise à disposition des joueurs du XV de France. Tout le monde a signé : managers, joueurs, sélectionneur et présidents sont tombés d’accord.

Nouvel avenant FFR-LNR : La clé pour un rugby français encore plus performant jusqu'en 2027 ?Cette entente permettra de libérer 42 joueurs sur les périodes internationales et faciliter le travail de l’équipe de France. Ces joueurs seront mis à disposition du staff pas moins de 14 jours avant le début des 6 Nations, et ce, dès l’édition 2025.

Une des conséquences de cet accord est que Fabien Galthié va conserver son habitude de mettre les joueurs premiums au repos durant la tournée d’été.

Notre équipe s’est développée avec une croissance permanente rugbystiquement et physiquement. Nous souhaitons aller encore plus loin. Ce qui impliquera que nous partirons en tournée à l’été 2025 en Nouvelle-Zélande sans nos « premiums ». C’est un choix assumé. Mais c’est comme ça depuis quatre ans. Pourquoi changer de stratégie ? Parce qu’on se déplace chez les All Blacks ? Il faut être cohérent, avait déclaré le sélectionneur des Bleus en juin dernier.

Comme il est de coutume depuis quelques années, les finalistes du Top 14 ne seront pas sélectionnés. Un premier groupe de 28 joueurs disputera un match avec France Développement pendant les demi-finales du championnat. Les joueurs (non-premiums) ayant perdu en demi-finales rejoindront le groupe et s’envoleront pour la tournée d’été.

Le problème ? Les All Blacks n’apprécient que moyennement la nouvelle. Le journaliste Will Kelleher rapporte que la fédération Néo-Zélandaise enrage :

« Il est intéressant de noter que la France emmène une équipe B en Nouvelle-Zélande. Les responsables de la NZR sont furieux, car cela dévalorise une méga-série et leur capacité à la commercialiser, d'autant plus que la France a signalé qu'elle le faisait si longtemps à l'avance. »

