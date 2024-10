Nouvel avenant FFR-LNR : La clé pour un rugby français encore plus performant jusqu'en 2027 ?

La FFR et la LNR prolongent leur collaboration avec un avenant qui fixe les modalités de mise à disposition des joueurs internationaux, garantissant la performance des clubs et du XV de France.

La Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby viennent de signer un nouvel avenant à la Convention 2022-2027. Acté par le Comité Directeur de la LNR et le Bureau Fédéral de la FFR en septembre, cet accord prolonge leur collaboration jusqu'en 2027. L'objectif reste clair : allier performance des Bleus, compétitivité des clubs et santé des joueurs.

Pour les périodes internationales de novembre 2024 et 2025, le groupe France pourra s’appuyer sur 42 joueurs, disponibles chaque semaine du dimanche au mercredi. Un roulement permettra à certains joueurs (14 lors de chaque semaine de match) de retourner en club dès le mercredi soir pour disputer le TOP 14. Assurant ainsi un équilibre entre les besoins des clubs et de l’équipe nationale.

Lors du Tournoi des Six Nations 2025 et 2026, un système similaire sera en place. À chaque semaine de match, 28 joueurs resteront à disposition du staff des Bleus jusqu’au week-end, tandis que 14 autres retrouveront leurs clubs en milieu de semaine. Ils pourront être alignés en championnat. Ce compromis offre une flexibilité précieuse pour les clubs sans sacrifier les performances du XV de France.

L’été 2025 et 2026 s’inscrit dans la préparation de la Coupe du Monde 2027. Un groupe initial de 28 joueurs sera formé après les barrages du TOP 14, avant d'être complété par les perdants des demi-finales. Les finalistes seront préservés, leur saison déjà bien remplie. Des matchs de France Développement viendront étoffer ces périodes estivales, donnant du temps de jeu aux jeunes talents.

Ce nouvel avenant met un accent particulier sur la santé des joueurs. FFR et LNR ont prévu des réunions régulières entre l’encadrement des clubs et celui du XV de France pour gérer la charge de travail des internationaux. Trois réunions par saison garantiront un suivi personnalisé.

Jean-Marc Lhermet, vice-président de la FFR, se félicite pour cet accord : « La collaboration entre la Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby est essentielle pour garantir à la fois la performance des équipes de France et la compétitivité des clubs professionnels. »

René Bouscatel, président de la LNR, souligne lui l'unité du rugby français : « cet avenant garantit la compétitivité du TOP 14 tout en permettant à l’équipe nationale de travailler dans les meilleures conditions possibles afin de répondre aux défis futurs du rugby français. » Cet accord renforcé incarne la volonté partagée de faire briller le rugby français, tout en veillant à la santé et à l’avenir des joueurs.