RUGBY. La Géorgie a trouvé son nouveau sélectionneur après sa Coupe du monde ratée

Après une coupe du monde ratée, la Géorgie était en quête d'un nouveau sélectionneur depuis le départ de Levan Maisashvili. Ce jeudi, la fédération géorgienne a officialisé Richard Cockerill en tant que nouveau coach des Lelos. Mais pas seulement, puisqu'il sera également l'entraîneur de la formation de Black Lion, engagée en Challenge Cup.

It's Official 🏉 | Richard Cockerill, ex @RCTofficiel @MHR_officiel, @EdinburghRugby coach and Former @EnglandRugby International and forwards coach, joined @GeorgianRugby as The Lelos and @BlackLionRugby Head Coach 🏉 pic.twitter.com/YLKUvQQzcF