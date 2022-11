RUGBY. La France et l’Irlande ne sont ‘‘pas une menace’’ pour cette nation, selon ce champion du monde

Le légendaire Schalk Burger n’a pas mâché ses mots quand il a fallu parler de la France et de l’Irlande à la prochaine Coupe du Monde.

Dans les années 2000, peu de joueurs pouvaient prétendre avoir été un meilleur flanker que Schalk Burger. Proclamé Meilleur joueur du monde en 2004, il remporte la Coupe du Monde 3 ans plus tard. Alors, généralement, quand une légende de ce calibre parle, on se tait et on écoute. Cependant, la dernière déclaration du Springbok ce samedi 26 novembre auprès de SuperSport peut provoquer des réactions… d’étonnement !

Dans des propos relayés par Rugby Pass, ce dernier dresse un portrait des Springboks très flatteur. Entre autres, il déclare ceci au sujet des deux nations les mieux placées au classement World Rugby : “Si vous regardez pour l'année prochaine, je ne pense pas que l'Irlande représente une vraie menace pour nous, la France non plus.” Durant son explication, il détaille le degré de cette non-menace représentée par les deux cadors européens : “Ce sont de grandes équipes. Les matchs peuvent être disputés, mais nous ne risquons pas d’être largement dominés face à eux.”

Vainqueur de l’Australie, l’Irlande donne rendez-vous à la France au sommet du rugby mondialCe dernier était initialement invité pour évoquer l'ultime rencontre des Springboks dans cette année civile. À la suite de la rencontre entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud à Twickenham, ce dernier s’est exprimé durant l’après-match. Maîtrisé de long en large par les champions du monde, il analyse la performance des Springboks face aux hommes d’Eddie Jones : “C'était, en quelque sorte, un match déterminant pour la tournée. Obtenir le résultat et surclasser l'Angleterre était ce que nous voulions voir, et nous l'avons fait. Cette équipe ne se fait jamais vraiment dominer, donc c’est une tournée très positive.” Pour la Coupe du monde, Schalk Burger observe tout de même quelques axes d’améliorations pour la sélection d’Afrique du Sud : “Nous devons trouver des réponses avant la Coupe du monde. Mais en même temps, nous devons avancer avec respect et jouer dans les bonnes zones du terrain. Il n'y a pas forcément une grande différence comparée à ces dernières années, mais nous voyons beaucoup plus de jeu que par le passé.”

