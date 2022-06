RUGBY. La Finale du Top 14 rime-t-elle historiquement avec orgie de points et d'essais ?

Vendredi, Castres et Montpellier s'affrontent en finale. D'aucuns craignent pour le spectacle. Mais la finale du Top 14 est-elle vraiment spectaculaire ?

Ce vendredi soir, Castres et Montpellier s'affrontent en finale du Top 14. Qu'importe la manière, tout ce qui compte désormais, c'est de remporter le match pour soulever le bouclier de Brennus. Alors oui, certains observateurs craignent un match fermé où les défenses seront mises en avant et où le jeu au pied sera primordiale. Mais avez-vous déjà vu une finale avec 10 essais et 70 points marqués ? En premier lieu, ce n'est pas vraiment le genre de la maison à Castres et Montpellier. Deuxièmement, les finales du Top 14 n'ont jamais réellement été des matchs prolifiques. Depuis le passage à quatorze formations, on a dépassé qu'une seule fois les 50 unités au planchot. C'était en 2006 lors du succès de Biarritz sur Toulouse, 40 à 13, soit 53 points. C'est d'ailleurs la finale où on a vu le plus d'essais, six dont cinq du BO.

18 Avec 18 points inscrits en 2015, la finale entre Paris et Clermont est la moins prolifique de l'histoire du Top 14.

Depuis, on a rarement vu plus de deux réalisations par match. Quatre en 2008 (46 points inscrits) et trois en 2006 du côté de Barcelone lors du sacre du Racing 92. C'est d'ailleurs la deuxième finale avec le plus haut total de points marqués (50). La moyenne des points inscrits en finale est de 35 pour 1,9 essai. Des moyennes qui sont impactées par les finales 2012 et 2015 où aucun essai n'avait été marqué. Avec 18 points inscrits en 2015, la finale entre Paris et Clermont est la moins prolifique de l'histoire du Top 14. Avec 42 points marqués en 2018 par Castres et Montpellier, cette finale se situe donc dans le haut du panier. Ce qui est encourageant pour vendredi.