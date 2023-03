RUGBY. La FIFA a-t-elle vraiment l'intention de racheter le Stade de France ?

Cette semaine, le journal l'Équipe annonçait que la FIFA envisageait sérieusement de reprendre le Stade de France. Mais est-ce vraiment le cas ?

15 de France. Les Bleus chassés du Stade de France pour le Tournoi 2024 ?Voilà une information qui en a étonné plus d'un. Cette semaine, nos confrères de l'Équipe annonçaient que la FIFA (fédération internationale de football) voulait reprendre le Stade de France, après 2025. En effet, Emmanuel Macron et Gianni Infantino (président de la FIFA) auraient évoqué cette possibilité lors d'une entrevue à l'Élysée. Noël Le Graët, ancien président de la FFF et désormais délégué à la FIFA, était d'ailleurs l'un des principaux acteurs de cet achat. Une manière pour l'État Français de ''se délester'' de ce gigantesque stade de 80 000 personnes, qui va coûter de plus en plus cher (notamment après les JO 2024). Actuellement sous la concession de Bouygues et Vinci jusqu'au 30 juin 2025, l'enceinte permettrait à la FIFA d'organiser de nombreux matchs de gala, mais également de lui servir pour la Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, auprès du journal Le Monde, Gianni Infantino ''dément fermement cette information'', sans pour autant s'attarder sur le sujet. De plus, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra devrait publiquement donner plus de précisions juridiques, quant au futur appel d'offres lancé par l'État. Et toujours selon le Monde, aucune offre n'a été formulée par M. Infantino...

Reste à voir désormais comment va se dérouler la suite. Si Bouygues et Vinci semblent ne pas vouloir prolonger la concession, d'autres pourraient être intéressés par le Stade de France. D'ailleurs, Emmanuel Macron souhaiterait que la FFF, ainsi que la FFR (deux principaux locataires de l'enceinte), soient parties prenantes à ce dossier. Mais voilà, en cas d'acquisition de la FIFA, ou de tout autre organisme, le 15 de France pourrait ne plus remettre les pieds dans son jardin, après 2025...

