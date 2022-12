RUGBY. L’équipe de France pourrait-elle quitter le Stade de France à cause du PSG ?

Récemment, le président du Paris Saint-Germain a fait savoir qu’il souhaitait que son club évolue en gamme niveau stade. La piste du Stade de France est évoquée.

Rassurez-vous, le XV de France n’est pas menacé d’expulsion. Pour l’instant, aucun autre projet de Grand Stade ne repointe le bout de son nez. Non, il est juste possible que le ballon rond vienne créer quelques problèmes au ballon ovale. Si pour l'instant aucun élément ne pousse réellement à l'inquiétude, il semblerait que l'iconique Stade de France soit à un moment charnière de son existence. Certaines décisions pourraient-elles pousser Antoine Dupont à quitter ce stade d'ici aux prochaines années ? Que vient faire le PSG dans cette histoire ? Voici les réponses.

Le Paris Saint-Germain, club de football de la capitale parisienne, souhaite faire évoluer son enceinte. Possédée à hauteur de 100% par un fonds d’investissement public qatari (QSI), l’écurie de Kylian Mbappé et Neymar Jr. veut opter pour un stade à la hauteur de ses ambitions. Pour le futur, les 48 000 places du Parc des Princes ne leur conviennent plus. En conflit avec la Mairie de Paris, les deux parties peinent à s’entendre. L’idée d’un départ de l’enceinte parisienne commence alors à naître. Selon le magazine Goal et des propos rapportés par 10Sport, le PSG pourrait être intéressé par un rachat du Stade de France. Actuellement, c’est l’État français qui possède le bâtiment.