Rugby. Insolite. Un 3e ligne japonais aligné à un poste inhabituel lors de la Coupe du monde ?

De troisième ligne à pilier, Sione Halisili va connaître un changement de poste rare dans le rugby avec le Japon pour la prochaine Coupe du monde de rugby.

La Coupe du monde de rugby commence dans un peu moins de 100 jours maintenant. Le Japon y participera au sein de la poule D avec l’Argentine, l’Angleterre, le Chili et le Samoa. À l’heure où certains groupes commencent à être dévoilé, Asie Rugby nous apprend une nouvelle pour le moins surprenante. En effet, le troisième ligne japonais Sione Halisili, qui évolue aux Yokohoma Canon Eagles devrait selon toute vraisemblance occuper le poste de pilier pendant le Mondial. Le sélectionneur du pays au soleil levant, Jamie Joseph, a décidé de repositionner son joueur au poste de pilier, car il le trouve trop petit, notamment pour la touche. Ce dernier mesure 1,80 m, ce qui est correct pour un troisième ligne. Un repositionnement rare dans le monde du rugby. Le troisième ligne a donc trois mois environ pour apprendre toutes les spécificités du poste de pilier, qui est un des postes les plus complexes dans le monde du rugby, mais aussi l’un des plus importants. Reste à voir désormais comment il va se débrouiller en première ligne et non en troisième.