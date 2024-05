RUGBY. INSOLITE, cette star du Top 14 va jouer son premier match de la saison lors de la 23e journée !

Ce samedi, Josua Tuisova va faire ses débuts avec le Racing 92 face à Bayonne en Top 14. Le puissant Fidjien revient au meilleur moment pour les Franciliens.

Le moment tant attendu par le staff et les supporters du Racing 92 est arrivé. Ce samedi, Josua Tuisova va faire ses débuts avec la formation francilienne en Top 14. Un petit événement sur la planète ovale. Et pour cause, on joue ce week-end la 23e journée de championnat !

Débarqué l'été dernier en provenance de Lyon, l'ancien joueur de Toulon n'avait jusqu'ici pas encore endossé le maillot ciel et blanc du Racing. Premièrement parce qu'il a participé à la Coupe du monde 2023 avec les Fidji. Ce qui a retardé son arrivée à Colombes.

Puis c'est son genou qui l'a obligé à passer par la case opération après le Mondial. Les semaines sont passées. Puis les mois et l'espoir de voir enfin le puissant Fidjien à l'œuvre s'est peu à peu étiolé. Mais c'est sans doute au meilleur moment que Tuisova fait son retour pour le Racing 92.

Et ce, non pas à l'Arena, réquisitionnée par une certaine Taylor Swift, mais du côté d'Auxerre pour la réception de Bayonne. Une rencontre qui doit servir aux Franciliens à sécuriser de précieux points dans la course au Top 6.

Pour l'heure, ils ne sont pas assurés de participer aux phases finales avec 57 unités dans l'escarcelle. Il reste suffisamment de matchs à jouer pour que le classement évolue. Ces matchs à domicile, bien que délocalisés, doivent se solder par des succès.

Surtout pour des Racingmen qui ont déjà grillé beaucoup de joker à la maison. Et en parlant de joker, ils sortent l'une de leurs meilleures cartes en titularisant Tuisova face aux Basques. Pas de round d'observation sur le banc pour le tank fidjien. Il aura à coeur de montrer qu'il est prêt dès le coup d'envoi.

Crédit image : @racing92

Et les Bayonnais pourraient en faire les frais. Il tarde également aux observateurs de la voir évoluer aux côtés du centre du XV de France Gaël Fickou. Avec, aux ailes, les flèches Arundel et Habosi. De quoi promettre un très beau spectacle sur le pré de l'Abbé-Deschamps.

D'autant que l'Aviron ne fait pas le voyage à vide. Les cadres sont bien présents pour ce choc avec une charnière Machenaud/Lopez pour lancer Baget, Mori, Hodge et Spring derrière.