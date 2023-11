RUGBY. ''Ils mettront du temps à partir, s’ils partent'', Antoine Dupont revient sur ses regrets du Mondial

Doublement sacré ce lundi soir, à la Nuit du rugby, Antoine Dupont est revenu sur son actualité, mais aussi sur la Coupe du monde en France.

Une cicatrice éternelle

Ce lundi soir, Antoine Dupont était attendu sur la scène de la Nuit du rugby pour récupérer ses trophées, du meilleur international français et également meilleur joueur du Top 14. Habitué à recevoir ce genre de récompense, le demi de mêlée a pris le temps de parler à la presse

Le Toulousain est forcément revenu sur la désillusion de la Coupe du monde en France : "Ça va, mais c’est vrai que de reparler un peu de cette Coupe du monde, il y a toujours des regrets qui reviennent." (RMC)

"Ils mettront du temps à partir, s’ils partent. Mais on a pris le temps de se régénérer et de se vider la tête. Retrouver le quotidien en club et dans notre vie personnelle, cela permet de se changer les idées et de retrouver de nouveaux objectifs pour passer à autre chose et évacuer ça en étant capable de rejouer sur le terrain."

Pendant cette soirée riche en émotions, où tous les acteurs du rugby français arboraient leurs plus belles tenues pour l'occasion, Dupont a mis fin au suspens. Ce dernier à assurer sa participation aux Jeux Olympiques en France l'été prochain et sa phase de préparation qui devrait arriver bientôt.

Néanmoins, les questions et les réponses étaient tournées vers d'autres sujets, dont cette élimination prématurée : "L’opportunité d’avoir une Coupe du monde en France, préparés comme on l’était, et finir là où on a fini… Évidemment que c’est très dur. À la vue du scénario du match, on ne va pas non plus en reparler, oui c’est dur et c’était important de pouvoir rebasculer avec le club pour avoir de nouveaux objectifs." (RMC)

RUGBY. ''On ne va pas garder la tête au fond du seau pendant quatre ans'', lance Anthony Jelonch



Une pause bien méritée

Si Dupont est revenu avec le maillot de titulaire le week-end dernier face à Castres, ce dernier a avant prit du temps pour lui. Une pause bien méritée pour le capitaine des Bleus, qui a joué 29 matchs la saison dernière, sans compter la Coupe du monde et sa préparation militaire.

Le Toulousain avoue également ne pas avoir vu les autres matchs de la Coupe du monde : "J’ai senti le besoin de partir un peu donc je suis parti en vacances assez loin. J’ai essayé de déconnecter. Je n’avais pas envie, évidemment, de regarder la fin de la compétition et de voir une autre équipe soulever ce trophée qu’on s’était tous imaginés soulever dans nos rêves."

Néanmoins, en bon capitaine et leader, Dupont finit par une note positive : "C’étaient des moments difficiles mais le sport est aussi fait de ces moments-là. Il faut arriver à en sortir grandi."