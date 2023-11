RUGBY. ''On ne va pas garder la tête au fond du seau pendant quatre ans'', lance Anthony Jelonch

Revenant d'une lourde blessure en pleine Coupe du monde, Anthony Jelonch a depuis retrouvé son club ou son envie débordante est toujours intacte.

Extrêmement important dans l'équilibre du XV de France, Anthony Jelonch occupe un rôle tout aussi primordial à Toulouse. Le Gersois est revenu en forme de ses courtes vacances, et affiche un niveau d'intensité au-dessus de la moyenne des internationaux français.

La désillusion de la Coupe du monde à peine essuyé, le solide flanker se tourne déjà vers l'échéance du Tournoi des 6 Nations, avec l'envie de bien faire. Néanmoins, interrogé par nos confrères de Midi Olympique, ce dernier avoue ne pas avoir la pression de la victoire, et que cette dernière "n'est pas obligatoire."

En février prochain, le XV de France croisera la route de son meilleur ennemi ces dernières saisons, en la personne de l'Irlande, au stade Vélodrome de Marseille. Un challenge de taille qui ne semble pas préoccuper plus que cela Jelonch.

"Je m’en fous un peu de l’adversaire. Il me tarde simplement de commencer ce Tournoi des 6 Nations. En plus, on sait que nous allons commencer notre aventure dans le Vélodrome de Marseille. On se sent vraiment bien dans ce stade. Le public est toujours extraordinaire là-bas, donc c’est forcément excitant". (Midi Olympique)

Bien évidemment, la cicatrice de la Coupe du monde est encore présente dans la maison bleue, mais le joueur du Stade Toulousain n'est pas du genre à se plaindre : "Oui et il fallait le faire assez vite. C’est une réelle déception, mais on ne va pas garder la tête au fond du seau pendant quatre ans en attendant le prochain Mondial, sinon ça va être long. Nous sommes des sportifs professionnels, donc il faut repartir au boulot, analyser ce qui a fonctionné ou pas et aller de l’avant."

Avant de penser à la victoire dans le Tournoi des 6 Nations, Jelonch avoue sans langue de bois que le comportement sera primordial. Il estime aussi que les Irlandais et les Anglais seront des adversaires à ne pas sous-estimer.

"Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Si on perd, ce ne sera pas la fin du monde mais il est vrai qu’il va falloir montrer un très beau visage pour rendre fier nos supporters. Ensuite, nous ne sommes pas les seuls déçus. Les Irlandais vont arriver revanchards, tout comme les Anglais, qui se sont remis la tête à l’endroit." (Midi Olympique)