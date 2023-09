RUGBY. Humiliés il y a dix ans, les anciens coéquipiers Radradra et Koroibete sont désormais adversaires

Il y a dix ans, le Fidjien Radradra et le Wallaby Koroibete étaient coéquipiers à la Coupe du monde de rugby XIII. Ils s'affrontent ce dimanche lors des matchs poules.

Ce dimanche au Stade Geoffroy-Guichard va avoir lieu l'un des matchs les plus attendus de la poule C entre l'Australie et les Fidji. Si les Wallabies ont assuré leur entrée dans cette coupe du monde en dominant la Géorgie. Les Fidjiens ont raté le coche contre le Pays de Galles lors d'une rencontre spectaculaire.



On peut s'attendre à voir à nouveau une partie très animée puisqu'il y aura sur la pelouse quelques-uns des meilleurs joueurs à leur poste sur la planète ovale. On pense notamment à Marika Koroibete, qui fait partie des cinq joueurs qui étaient du match contre les Fidji en 2019 au Japon. Il avait d'ailleurs marqué à l'instar de Kerevi.



A l'époque, le Fidjien Semi Radradra était déjà là également comme neuf des éléments retenus dans cette équipe. Le joueur de Lyon a été l'une des principales menaces offensives des Fidji contre le Pays de Galles, réalisant le troisième plus grand nombre de courses avec le ballon (16), le deuxième plus grand nombre de mètres gagnés au-delà de la ligne d'avantage (107), tout en battant le plus grand nombre de défenseurs (6), selon les chiffres de World Rugby.



Pour la petite histoire, sachez que Radradra a représenté les Fidji lors de la Coupe du Monde de Rugby à XIII en 2013, jouée en Angleterre ou encore en France, notamment lors de la demi-finale contre l'Australie.



Mais le plus surprenant, c'est qu'il y a dix ans, il jouait aux côtés de l'actuel ailier des Wallabies Marika Koroibete. Ce jour-là, les Fidjiens s'étaient inclinés face aux Kangaroos sur le score sans appel de 64 à 0.



Radradra a également côtoyé Koroibete en NRL, le championnat de rugby à XIII australien, sous les couleurs des Parramatta Eels, où évoluait également la nouvelle pépite des Wallabies, Suliasi Vunivalu.



Nul doute qu'ils auront à coeur de faire un gros match pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Avant de pourquoi pas échanger quelques mots après la rencontre pour évoquer le bon vieux temps.