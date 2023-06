Rugby. Guilhem Guirado pourrait devenir président délégué de la FFR

Il voulait se retirer du monde du rugby après sa carrière de joueur et pourtant Guilhem Guirado est de retour et pourrait devenir président délégué de la FFR.

Qui succèdera à Bernard Laporte à la tête de la Fédération Française de rugby ? Il faudra attendre les prochaines élections du 12 au 14 juin prochain. Une chose est sûre, c'est que l’ancien talonneur du XV de France et de Montpellier, Guilhem Guirado doit attendre impatiemment le résultat. En effet, véritable soutien à Patrick Buisson, si ce dernier est élu, Guirado pourrait devenir le président délégué de la FFR avec la liste “Tous unis derrière le XV de France”. Pour faire simple, il sera le numéro 2 de Patrick Buisson s’il est élu.

Un choix logique

C’est au stade Puig-Aubert d’Arles-sur-Tech que Patrick Buisson a annoncé la nouvelle. Il explique son choix à Rugbyrama. “Grâce à son expérience et son aura, de par son palmarès aussi, Guilhem est un formidable accélérateur de particules. Nous formons un duo. Quand on a la chance d’avoir un tel expert dans son entourage, jeune retraité du rugby, c’est très bénéfique d’apporter de la compétence et du dynamisme. Guilhem a un œil neuf et beaucoup d’expertise sur énormément de sujets.”

Cette annonce est un véritable message à l’opposition de Florian Grill. Pour rappel, ce dernier a remporté 11 des 12 sièges qui étaient en jeu lors de la dernière élection partielle de la FFR. C’est donc une finale entre Florian Grill et Patrick Buisson pour savoir qui sera le successeur de Bernard Laporte. À 10 jours du début de cette nouvelle élection, le match est lancé.