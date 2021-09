RUGBY. Gillian Galan (LOU) se rêvait fromager, ses projets sont à l'arrêt complet

Le joueur du LOU Gillian Galan a été doublement frappé par les pépins physiques. Sa carrière de joueur et ses projets sont à l'arrêt.

Top 14. Gillian Galan (Lyon) vers une fin de carrière prématurée pour devenir... fromager ?Arrivé au LOU à l’été 2020, Gillian Galan venait pour se lancer un nouveau défi. Pourtant, il n’a encore jamais porté les couleurs lyonnaises. En effet, un an plus tard, il confiait après une chirurgie de la jambe suite à un syndrome qui touche une artère, avoir perdu la sensibilité de son pied. Depuis il ne s’entraine plus, mais s’entretient physiquement au cas où il retrouverait des sensations. Le joueur lyonnais n'est pas du genre à se laisser abattre. Étant en arrêt de travail, il voulait profiter de cette année pour se lancer dans une formation de fromager, de quoi assurer sont après carrière.

Alors qu’il avait enfin trouvé son bonheur dans cette mésaventure et qu’il allait commencer sa formation, nouveau coup du sort pour l’ancien joueur du stade toulousain. Après avoir passé une IRM de son pied gauche, les médecins ont trouvé une nouvelle pathologie : une tendinite chronique au niveau de la cheville. Cela va l’empêcher de pouvoir réaliser sa reconversion tant attendue comme il l'explique dans les colonnes de La Dépêche : "Cela fait que je ne peux pas marcher très longtemps durant la journée sinon je commence à avoir très très mal à la cheville. Du coup, je ne peux pas faire cette formation. Je suis donc en accident en travail et je cherche qu’est-ce que je pourrais bien faire de ma vie si je dois arrêter le rugby en juin."



Le troisième ligne, est un peu inquiet pour sa reconversion, lui qui ne se voyait pas exercer un métier dans des bureaux. Mais il sait rester positif, et se dit qu’il trouvera quelque chose qui lui plait, même si ce n’est pas ce qu’il avait imaginé. Même s’il pense fortement à son après carrière, il n’a pas exclu totalement un retour sur les terrains si la chance venait enfin à lui sourire : "Et puis, pour l’instant, ce n’est pas arrêté. On peut toujours croiser les doigts et espérer que mon pied revienne et tout ça ce sera du passé…"