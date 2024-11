RUGBY. Gatland au bord de la rupture : le Pays de Galles en pleine tourmente

Après une onzième défaite consécutive, le Pays de Galles n'a pas gagné un seul match en 2024, au point de remettre en question la place de son sélectionneur iconique, Warren Gatland.

Rien ne va plus pour le Pays de Galles. Après une nouvelle déroute cinglante face à l’Australie ce dimanche (52-20), le XV du Poireau enchaîne une onzième défaite consécutive, un triste record pour une nation qui, il n’y a pas si longtemps, jouait encore les premiers rôles.

Entre la fin d’une génération dorée et des résultats catastrophiques, le sélectionneur Warren Gatland se retrouve dans l’œil du cyclone, au point d’évoquer un possible départ.

"Si je dois partir, je suis prêt"

Après la rencontre, Gatland n’a pas esquivé les questions difficiles. Le Néo-Zélandais, revenu aux commandes en 2022, a laissé entendre qu’il pourrait quitter son poste si la fédération galloise l’exigeait. "Quel que soit le meilleur choix pour provoquer un changement […] je soutiendrais ça à 100 %. Si cela signifie moi, alors je suis à l’aise avec ça."

Un discours sans détour, mais qui montre aussi un homme touché par la situation. Pourtant, Gatland ne baisse pas les bras : "Je veux toujours faire partie de cette sélection. J’aime ce que je fais. J’ai tellement de bons souvenirs avec le Pays de Galles, et je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli."

De la gloire à la crise

Le contraste est saisissant. Lors de son premier passage, Gatland avait transformé les Gallois en machine à gagner, avec quatre Tournois des Six Nations, dont trois Grands Chelems, et une demi-finale de Coupe du monde en 2019.

Mais cette époque semble bien loin. Depuis la fin de cette génération dorée (Alun Wyn Jones, Jonathan Davies, Dan Biggar), le Pays de Galles peine à se réinventer et s’enfonce dans une spirale infernale. Le vivier de joueurs est moins important que prévu et la relève n'est pas encore assurée.

Cap sur les champions du monde

Samedi prochain, les Gallois auront une nouvelle montagne à gravir face aux Springboks, champions du monde en titre. L’occasion de stopper l’hémorragie ou de creuser un peu plus le trou ? Une chose est sûre : le temps presse pour Gatland et ses Dragons rouges et l'affiche est loin d'être idéale pour se remettre la tête à l'endroit.