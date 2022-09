RUGBY. Futurs adversaires des Bleus, les Wallabies sont encore très loin du compte

Quand on a moins de ballons comme ça a été le cas ce samedi à Auckland pour les Australiens, on se doit de tirer profit de la moindre occasion. Les Wallabies ne manquent pas de talent dans leurs rangs. Ce qui leur a fait défaut, c'est la maîtrise et l'agressivité. Ils ont ainsi perdu pas moins de 15 ballons (6 pour les All Blacks), soit autant de possibilités de mettre à mal à la défense adverse.