RUGBY. France. Votre composition pour battre les All Blacks avec Dulin en 15 et Ntamack à l'ouverture

Le moment tant attendu est presque arrivé. Samedi, les Bleus défient les All Blacks. Découvrez la composition des Bleus vue par les lecteurs du Rugbynistère.

Quelle équipe de France pour défier les All Blacks samedi au Stade de France ? Avant de connaître la composition de Fabien Galthié, découvrez le résultat des votes des internautes. On note plusieurs changements dans le XV de départ par rapport à la semaine dernière. Sans surprise, la blessure de Marchand doit profiter à son coéquipier à Toulouse Mauvaka au talonnage. Le reste du pack reste inchangé. C'est derrière que ça bouge en revanche. Vous estimez que Romain Ntamack doit prendre les commandes de l'attaque tricolore alors que vous le placiez sur le banc avant la Géorgie. La charnière toulousaine pourrait être réunie pour la première fois de l'automne ce samedi. Autre changement notamment, la titularisation de Brice Dulin aux dépens de Melvyn Jaminet. Le Catalan a pourtant été très bon dans l'exercice du tir au but. Mais vous estimez certainement que le Rochelais peut apporter plus de folie dans ses relances. Le sélectionneur va-t-il suivre vos votes ?