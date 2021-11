RUGBY. FRANCE. Dupont ne se ‘‘plaint pas de jouer trop aujourd’hui, au contraire’’ !

Le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain parle de son statut et du match de ce dimanche face à la Géorgie.

Le demi de mêlée du XV de France a bien changé ces dernières années. De celui qui grappille des minutes de jeu derrière l’indéboulonnable Rory Kockott à Castres au titulaire indiscutable en Bleu, le natif de Lannemezan en a fait du chemin. Désormais, il enchaîne les matchs et les essais pour le plus grand plaisir des amateurs de ballon ovale. Une situation qui semble lui satisfaire. Dans une interview accordée à Rugbyrama ce samedi 13 novembre, le demi de mêlée s’est exprimé sur l’augmentation de son temps de jeu depuis quelques années : “On s’entraîne toute la saison pour enchaîner et jouer un maximum de temps. Il y a deux ans, je me plaignais de ne pas jouer assez. Je ne vais pas me plaindre de jouer trop aujourd’hui, au contraire.” Il complète également en évoquant le rôle des remplaçants en équipe de France. Il dit : “La concurrence est saine, elle amène de l’émulation dans le groupe. Quand il manque des titulaires sur le papier, on a vu que les autres sont aussi bons, voire meilleurs. Cela a parfois rebattu les cartes. À tous les postes, il y a de la suppléance.”

Titulaire ce dimanche face à la Géorgie, le Toulousain revient également sur son nouveau rôle au sein de l’effectif tricolore, celui de capitaine. Il revient sur sa deuxième rencontre en tant que représentant des joueurs frappés du coq : “J’apprendrai tout le temps des choses. Cela s’est fait aussi naturellement. Tout le monde avait envie de basculer sur ce match contre les Géorgiens.” Il évoque également le sérieux autour de la préparation de la rencontre face aux Caucasiens ce week-end. Selon lui, mieux vaut se méfier de cette équipe “capable de mettre” de l’intensité. Il évoque des Géorgiens capables de tenir la dragée haute aux grosses nations durant une bonne partie de la rencontre : “Les dernières fois que la Géorgie a affronté des grandes nations, comme l’Écosse ou l’Afrique du Sud, cela a donné des matchs très serrés pendant cinquante ou soixante minutes. La France, on sait que ça reste un match spécial pour les Géorgiens. On a conscience du sort qui nous sera réservé. Il y a toutes les raisons pour être focalisé sur ce match.”