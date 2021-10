Rugby Féminin. La fédération néo-zélandaise donne son feu vert pour le Super Rugby Aupiki

Le Super Rugby Aupiki verra le jour en mars 2022. Une nouvelle compétition de rugby féminin avec les Blues, les Chiefs et les Hurricanes.

En mai dernier avait lieu le premier match de Super Rugby féminin entre les Blues et les Chiefs sur la pelouse de l'Eden Park. Ce mercredi, la fédération néo-zélandaise a officialisé la création du Super Rugby Aupiki. Une compétition féminine qui regroupera quatre formations et dont le coup d'envoi sera donné en mars 2022. Les Blues, les Chiefs et les Hurricanes, ainsi qu'une équipe combinée de l'île du Sud sous l'égide des Crusaders s'affronteront pendant quatre week-ends. "Nous avons vu à quel point cette compétition sera excitante avec le match entre les Blues et les Chiefs plus tôt cette année. Il a également réaffirmé la nécessité de ce niveau de concurrence ; sera une excellente opportunité pour le développement des joueuses." Le New Zealand Herald nous explique que les équipes engageront 28 joueuses. La grande finale aura lieu le 26 mars. "L'année prochaine sera absolument énorme pour le rugby féminin et cette compétition sera la vitrine parfaite pour lancer l'événement et engager le public du rugby dans le rugby féminin." Pour rappel, la Coupe du monde féminine aura lieu en Nouvelle-Zélande l'année prochaine. COUPE DU MONDE FEMININE. L'édition 2021 décalée à 2022, voici les dates !