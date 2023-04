Rugby. Fédérale 1. Qui sont les qualifiés pour les phases finales ?

Les phases finales de Fédérale 1 arrivent à grand pas. Malgré une dernière journée le 16 avril, certains clubs ont déjà la tête aux 8es de finale ou aux barrages.

Il ne reste plus qu'une journée pour déterminer les 8es de finale et les barrages de Fédérale 1, le week-end du 16 avril. Pour rappel, la cinquième division française compte quatre poules de douze équipes. Seuls les premiers et deuxièmes de la phase régulière sont qualifiés d'office pour les 8es de finale. Les équipes entre la troisième et la sixième place doivent remporter leur barrage pour se qualifier. RUGBY AMATEUR. Mais au fait, comment s'organise la phase finale de chaque division fédérale ?Dans la poule 1, le top 6 est déjà formé. Avec le plus de points toutes poules confondues, Chartres (89 points) se prépare pour son 8e de finale. La place du dauphin se joue entre Genève et Nuits-Saint-Georges, mais les Suisses comptent un match de retard. Saint-Denis, Drancy et Beauvais joueront les barrages.

Poule 2, les équipes d'Agde, Annonay et Berre-l'Étang se disputent les deux premières places synonymes de qualification directe pour les 8es de finale. Châteaurenard et Issoire sont sûrs d'être qualifiés pour les barrages. Il faudra attendre la dernière journée avant de connaître le dernier qualifié entre Gruissan et La Valette.

Dans la poule 3, Castelsarrasin a assuré sa qualification en 8e de finale comme Chartres (poule 1). La dernière journée sera décisive pour connaitre le deuxième de poule entre Valence d'Agen et Mazamet. Le dernier billet pour les barrages n'a pas encore été distribué entre Saint-Sulpice (6e) et Lombez Samatan (7e). L'une des deux formations rejoindra L'Isle Jourdain et Pamiers en tant que barragiste.



Plus de suspense dans la poule 4. Nantes, Bagnères-de-Bigorre et Peyrehorade se départageront lors des barrages. Les deux premières places seront déterminer à l'issue de la 22e et dernière journée, le 16 avril entre Langon, Salles et Mauléon. RUGBY AMATEUR. Qui sont les meilleurs marqueurs et réalisateurs de Fédérale ?