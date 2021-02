Rugby Europe Championship 2020. La Belgique privée de match devra se battre pour sa survie

Le conseil d'administration de Rugby Europe a fait le point sur la fin de l'édition 2020 du Rugby Europe Championship sur fond de crise sanitaire.

La bonne tenue du Tournoi a longtemps été en suspens. Cependant, la compétition aura bien lieu aux dates prévues grâce au respect d'une bulle sanitaire strice. Aucun passe-droit ne sera accordé aux joueurs. Au Pays de Galles Josh Adams a déjà fait l'expérience d'une suspension pour avoir enfreint le protocole. Cet hiver, le 6 Nations n'est pas la seule compétition qui doit se jouer. En effet, plusieurs matchs du Rugby Europe Championship 2020 doivent encore se tenir. Ce jeudi, le conseil d'administration de Rugby Europe s'est réuni à distance pour prendre une décision sur les matchs restants, y compris la Roumanie / Belgique, initialement prévu le 7 février. Cette rencontre ne pourra avoir lieu. Et ce, parce que les autorités nationales belges n'ont pas permis à l'équipe nationale belge masculine de se rendre en Roumanie. Contrairement au gouvernement français qui autorise le XV de France à aller en Italie ce samedi.



De fait, plusieurs décisions ont été prises à commencer par le fait que la Belgique a match perdu. La Roumanie obtient donc 5 points avec un score de 28-0 tandis que la Belgique recevra zéro point. Au classement, cela permet aux Roumains de passer à deuxième place derrière la Géorgie alors qu'ils occupaient le dernier rang avec un seul succès au compteur. Les Belges devront donc se battre pour leur place dans cette compétition. Le match de barrage face aux Pays-Bas doit être disputé avant le 13 juin 2021. Cependant, "si, pour une raison quelconque, une équipe est incapable de jouer, de voyager ou d'héberger l'un des matches restants de REC 2020 ou du match éliminatoire, elle sera déclarée forfait", précise le communiqué de Rugby Europe.



Deux autres rencontres doivent se tenir ce week-end : Géorgie vs Russie et Espagne vs Portugal. Il semblerait pour l'heure que ces matchs aient lieu normalement. La Géorgie, qui compte 19 points, va remporter à nouveau la compétition. Cependant, on ne sait pas encore qui terminera à la deuxième place. L'édition 2021 du Rugby Europe Championship se tiendra le week-end du 6 au 7 mars puis se poursuivra pendant les fenêtres internationales de mars et juillet. "Le vainqueur du Play-off disputera tous ses matchs REC 2021 lors des fenêtres internationales de juillet et novembre 2021, qui marqueront la conclusion de REC2021." Le calendrier sera prochainement dévoilé.