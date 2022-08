RUGBY. ‘‘Être présidente d’un club ne me choque pas’’, Elodie Durand-Quintard veut relancer l'US Carmaux

Ancien club champion de France, l’US Carmaux veut réenclencher la machine grâce à l’arrivée de sa nouvelle présidente Elodie Durand-Quintard.

Le 17 août dernier, Elodie Durand-Quintard s'exprimait dans la Dépêche du Midi. La raison ? Elle a été élue présidente de l'US Carmaux en mai dernier et souhaite renvoyer le club vers l'avant. Déjà incontournable au club champion de France en 1951 depuis plusieurs années, elle ne semble pas avoir froid aux yeux face aux défis qui l'attendent. Dans son entretien accordé en août, elle est questionnée sur la rareté d'une nomination féminine à son poste, ce à quoi elle répond : "Le rugby se féminise de plus en plus et être présidente d'un club ne me choque pas, les femmes ayant leur place dans un milieu d'homme. Je ne suis pas novice dans le rugby, ayant été secrétaire générale de l'USC pendant cinq ans." En plus d'avoir baigné dans la partie administrative du club, la présidente marque son lien familial avec le ballon ovale : "Par ailleurs, j'ai baigné dans le rugby depuis mon plus jeune âge, mon père ayant été président de Valdériès XIII et mon frère joueur à XIII. Mon mari Cyril Durand est toujours joueur à l'USC et a été deux fois champion de France avec les pompiers du Tarn-et-Garonne. "



Pour mettre un coup de boost au club résidant en Régionale 2, la dirigeante souhaite s’appuyer sur différents piliers. Elle déclare notamment : “Le club, qui n’avait pas de projet, en a désormais un sur quatre ans, visant à reconstruire, depuis l’école de rugby jusqu’aux seniors. Face aux constats qui ont été faits, nous avons retenu quatre axes : rassemblement, formation des jeunes, reconstruction du groupe seniors, recréation d’une équipe cadets.” Avec un objectif fixé sur le haut de tableau, Elodie Durand-Quintard présente ces ambitions de cette manière : “Certains diront peut-être que nos objectifs sont ambitieux, d’autres indiqueront que sans objectif, on n’y arrive pas. Il faut un but et il est là.” Ainsi, le ton est donné pour le second club le plus titré du département, derrière le Castres Olympique.