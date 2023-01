RUGBY. Et si l'enfant terrible du rugby anglais venait poser ses valises à La Rochelle ?

Prédestiné à devenir la relève de Sir Jonny Wilkinson, Danny Cipriani n'a pas eu la carrière que les experts lui avaient prédite. Pourtant, à 35 ans, il ne cache pas sa motivation !

Danny Cipriani, comment décrire un tel talent ? Certains diront qu'il est gâché, d'autres qu'il n'avait pas l'étoffe pour une grande carrière internationale, dans tous les cas, l'ouvreur anglais est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Sans club depuis juin 2022, où il avait été libéré par Bath, le joueur de 35 ans garde tout de même espoir de rebondir dans un club, et pas des moindres s'il vous plaît ! En effet, ce dernier a exprimé tout le bien qu'il pensait de l'équipe de La Rochelle, et plus particulièrement de son entraîneur des lignes arrière, Ronan O'Gara. Cipriani a tenu à témoigner, dans le podcast Rugby Pass Offload, toute l'admiration qu'il avait pour le technicien irlandais, et notamment pour sa façon de comprendre et analyser le rugby :"Ronan O'Gara dissèque le jeu comme un étudiant. Il entraîne d'une manière qui apporte une liberté d'expression et il le fait dans un pays étranger à un niveau élevé."

Un possible transfert ?

Les appels de phares de Danny Cipriani suffiront-ils à convaincre le staff de La Rochelle de relancer le joueur ? Il en faudra certainement plus pour envisager enrôler l'ouvreur anglais, surtout qu'au poste d'ouvreur, La Rochelle à déjà des possibilités avec Hastoy qui est très performant, Seuteni qui a plus que dépanné en début de saison, et Popelin qui est aussi à l'aise dans l'exercice. De plus, sur le plan sportif, il y a des interrogations au sujet de Cipriani, qui n'a plus foulé une pelouse depuis Juin 2022, sans pour autant annoncer sa retraite. Si jamais ce transfert voyait le jour, ce serait alors l'occasion pour ce joueur fantasque d'entamer l'un des plus grands défis de sa carrière.

