RUGBY. ESPOIRS. Le Rugby Club d'Aubenas-Vals dénonce ''un incident d'une gravité importante''

Le Rugby Club d'Aubenas-Vals va comparaitre devant le conseil disciplinaire de la Fédération pour des faits graves relatés sur le terrain envers l'arbitre d'une rencontre en Espoirs.

Les dirigeants ardéchois ont publié un communiqué ce lundi stipulant qu'ils s'indignaient du comportement d'un "supporter", qui aurait proféré des insultes à caractères racistes envers l'arbitre, dans le cadre de la rencontre opposant Aix-en-Provence à Aubenas-Vals en Reichel Espoirs. C'est en tout cas ce que sous-entend le communiqué : "Si des propos, des comportements ou des violences à caractère raciste, antisémite ou de toute autre nature injurieuse survenaient dans l'enceinte du stade, le RCAV se montrera d'une sévérité exemplaire et se réservera le droit de porter plainte contre la ou les personnes responsables de ces agissements qui devront assumer leurs actes devant la justice."

L'arbitre de la rencontre aurait fait un rapport à la FFR et décidé de porter plainte contre le club. Ce dernier risque une sanction financière et sportive. Le Bureau Directeur du RCAV se réserve également le droit de porter plainte contre la ou les responsables des agissements. Les faits ne sont pour l'instant pas connus et devraient être rendus publics le 30 novembre, jour de l'audition du club.