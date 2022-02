Rugby. Espagne. Loin du 7 et du Top 14, la nouvelle vie andalouse de Terry Bouhraoua

Terry Bouhraoua a quitté la France pour s'engager avec le Ciensas Rugby Sevilla, club espagnol de première division. Pour le site Sevens Rugby, l'ancien septiste est revenu sur sa nouvelle vie.

Terry Bouhraoua a longtemps été l'une figure du rugby à 7 français. Premier joueur sous contrat fédéral, capitaine de France 7 aux Jeux Olympiques de Rio, il s'est lancé l'été dernier, un nouveau défi à 33 ans. Le demi de mêlée, passé par le Stade Français, a rejoint l'Espagne pour s'engager avec le Ciensas Rugby, club basé à Séville évoluant en Division de Honor, la plus haute division du pays. De l'autre côté des Pyrénées, Bouhraoua est actuellement sixième avec sa formation (sur 12) et se partage le poste avec un demi de mêlée argentin.

En avril 2021, Bouhraoua indiquait à L'Équipe ''ambitionner de jouer encore deux ou trois saisons en Pro D2 ou comme un deuxième ou couteau en Top 14'', sans pour autant fermer la porte à une aventure à l'étranger. Ce dernier avait dès lors déclaré cet été lors de sa signature en Andalousie : ''être heureux et fier de venir jouer pour le Ciensas Rugby Sevilla. Je suis un compétiteur et je veux gagner avec cette équipe''. Ce mercredi, le site francophone Sevens Rugby, a publié une entrevue avec l'ancien septiste. Ce dernier parle notamment de sa nouvelle vie à Séville, bien loin du Top 14 ou du rugby à sept : ''Ma vie ici est très bonne, je ne vais pas dire le contraire. C'est une vie plus différente, plus facile, et le soleil aide à ce que tout se passe bien. On a aussi une bonne équipe de rugby avec qui on prend du plaisir, donc tous les ingrédients sont réunis ici pour que la vie soit belle''.

Qualifié pour les demies de la Coupe du Roi, Terry Bouharoua compte bien gagner des titres en terre andalouse, avec un club ambitieux : ''Le club va fêter ses 50 ans, c'est donc une année atypique. En ce qui concerne les objectifs sportifs, on est aujourd'hui qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Et c'est un évènement, car l'équipe ne les avait jamais atteintes. Pour ma part, je suis venu ici pour apporter ma pierre à l'édifice, partager mon expérience et gagner des titres !'' Lorsque le sujet sur l'actuelle équipe de France à 7 est abordé, Bouhraoua toujours pour Sevens Rugby, ne tarit pas d'éloges au sujet de la jeune génération tricolore : ''Cette équipe est plus jeune mais aussi plus complémentaire et homogène. J'ose donc croire qu'elle a de beaux jours devant elle. Des joueurs apportent notamment des qualités de vitesse très importante, qui nous ont peut-être manquées ces dernières années''. Vous l'aurez bien compris, bien qu'il ait tiré un trait sur sa carrière de joueur à 7, Terry Bouhraoua n'en reste pas moins un spectateur avisé et le premier supporter de l'équipe de France depuis l'Espagne.