Rugby. Équipe de France. Les Bleus émerveillent aussi l'hémisphère sud

Si le XV de France émerveille en Europe, c'est aussi le cas aux antipodes du globe, puisque les médias sud-africain, néo-zélandais ou australien sont impressionnés par les performances des Bleus.

Le XV de France impressionne depuis quelque temps et reste sur 6 succès de rangs. Sur le vieux continent, un nombre conséquent d'experts vantent les mérites d'une formation qui marchent sur l'eau. Certains même voient en cette équipe de France la meilleure formation du monde au moment où nous écrivons ces lignes. De quoi faire légèrement grincer des dents les Sud-africains, champions du monde en titre et qui ont impressionné récemment lors de leurs dernières sorties, de par une puissance devant sans équivalent sur la planète ovale. Si l'Europe ne tarit pas d'éloges sur les coéquipiers de Grégory Alldritt, quid de l'hémisphère sud ?

On s'envole pour l'Afrique du Sud qui s'est penché sur la forme des Bleus ces dernières semaines. The South African, en a profité interroger à ce sujet, l'ancienne figure emblématique des All Blacks Sean Fitzpatrick. Ce dernier s'est dit impressionné par les Bleus, une équipe qu'il trouve ''jeune et bien organisée''. ''Ils sont l'équipe en forme du rugby mondial, sans aucun doute. Le Top 14 est une bonne compétition et les joueurs qui ont joué pour leurs clubs ont transposé cela dans le rugby international [...] Leur entraîneur Fabien Galthié a fait un excellent travail, tandis que Shaun Edwards a fait des merveilles pour leur défense. Traditionnelement, ils se sont beaucoup appuyés sur le flair naturel, mais maintenant ils ont aussi de gros attaquants qui portent le ballon avec un tel impact.'' À tel point que l'ancien talonneur néo-zélandais les voit comme favoris pour la prochaine Coupe du Monde : ''Ensuite, il y a Antoine Dupont, qui est sans conteste le meilleur demi de mêlée du rugby mondial, tandis que Romain Ntamack est de mieux en mieux. Le reste de leur ligne de trois-quarts est également très bon. Alors oui, s'ils peuvent rester ensemble et gérer la pression d'être favoris dans leur pression d'origine, alors ils auront une grande chance !'' Le New Zealand Herald de son côté, est revenu sur la belle performance des Bleus en Écosse : ''Les compétences de contre-attaque et la défense inspirée des visiteurs ont fait que la France a eu droit à sa revanche.'' Et de préciser qu'il s'agit-là d'une des plus lourdes défaites de l'Écosse sur ses terres depuis de nombreuses années : ''Les Français ont infligé aux Écossais leur plus lourde défaite à Murrayfielld dans le Tournoi depuis 7 ans.''Avant de conclure en affirmant que ''les redoutables français sont à mi-chemin d'un Grand Chelem et d'un premier titre en 12 ans''.

Le site sud-africain Keo a de son côté contacté Pieter de Villiers, ancien pilier de l'équipe de France d'origine sud-africaine, qui s'occupe aujourd'hui de la mêlée écossaise. Selon lui, la France a les moyens de poursuivre cette spirale positive : ''Être un candidat à la victoire de la Coupe du Monde est une tâche difficile pour n'importe qu'elle équipe, mais je pense que les Français font beaucoup de bonnes choses en ce moment [...] Si vous pensez au président de la fédération française, Bernard Laporte, c'est un homme de trophées, il sait comment gagner des trophées, avec le Stade Français et Toulon il y a quelques années. Il a l'appétit et l'expérience de victoire, et il s'est entouré d'une équipe d'entraîneurs avec qui il a déjà travaillé et en qui il a confiance (Galthié, Ibanez, Servat NDLR)''. L'ancien joueur passé par le Stade Français, estime également que la fédération a su travailler en amont avec les clubs pour le bien de l'équipe de France :

Laporte a également bien réussi à nouer de bonnes relations avec les clubs en France, ce qui peut être délicat. Si la fédération n'a pas de bonnes relations avec les clubs, il peut être difficile pour l'équipe nationale de bien se préparer, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ils ont pu réunir de grandes équipes pour leurs camps d'entraînement, parfois plus de 40 joueurs et c'est immense pour permettre à Galthié et au staff de travailler avec leurs joueurs.

Il faut aussi avouer que la France peut s'appuyer sur une jeune génération dorée, comme le précise De Villiers : ''Ils ont une bonne génération de joueurs en ce moment qui ont remporté plusieurs Coupes du Monde en moins de 20 ans. Fabien Galthié a un peu nettoyé la maison quand il est arrivé et a amené une génération de jeunes gagnants qui ont réussi à relever le défi des tests internationaux''. Et ces Bleus-là semblent qui plus est, garder les pieds sur terre, malgré les éloges qui leur sont attribuées depuis plusieurs mois : ''Ils font du bon travail en gardant les pieds sur terre.''

Vous l'aurez compris, de l'autre côté du globe, on se prend également de passion pour la bande à Fabien Galthié qui intrigue et étonne en enchaînant les succès. Il suffit également de se rappeler des paroles de Beauden Barrett dans L'Équipe, qui se montrait dithyrambiques sur la nouvelle génération bleue. L'objectif désormais sera de confirmer et décrocher un premier titre, ce Tournoi des 6 Nations 2022.