RUGBY. Baille, Dupont, Danty, ces Bleus ont impressionné la presse étrangère

Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont été en vue lors de la victoire sur l'Écosse dans le Tournoi. Ils ont logiquement été plébiscités dans l'équipe type.

Midi Olympique

Lowry (Irl)

Penaud (Fra) - Fickou (Fra) - Henshaw (Irl) - Lowe (Irl)

Smith (Ang) - Dupont (Fra)

Van der Flier (Irl) - Dombrandt (Ang) - Lawes (Ang)

Willemse (Fra) - Itoje (Ang)

Furlong (Irl) - Marchand (Fra) - Baille (Fra)



RUCK

Lowry (Irl)

Penaud (Fra) - Slade (Ang) - Danty (Fra) - Cuthbert (PdG)

Smith (Ang) - Dupont (Fra)

Darge (Eco) - Faletau (PdG) - Lamaro (Ita)

Itoje (Ang) - Woki (Fra)

Furlong (Irl) - Marchand (Fra) - Genge (Ang)

Planet Rugby

Lowry (Irl)

Penaud (Fra) - Fickou (Fra) - Danty (Fra) - Cuthbert (PdG)

Smith (Ang) - Dupont (Fra)

Darge (Eco) - Dombrandt (Ang) - O’Mahony (Irl)

Itoje (Ang) - Beirne (Irl)

Furlong (Irl) - Marchand (Fra) - Baille (Fra)

Rugby Pass

Lowry (Irl)

Van der Merwe (Eco) - Danty (Fra) - Tompkins (PdG) - Cuthbert (PdG)

Smith (Ang) - Dupont (Fra)

Darge (Eco) - Dombrandt (Ang) - Lamaro (Ita)

Itoje (Ang) - Woki (Fra)

Fagerson (Eco) - Mauvaka (Fra) - Baille (Fra)

VIDEO. Equipe de France. Le 9e avant Antoine Dupont a fait du petit bois avec Ali PriceSuite à la 3e journée du Tournoi des 6 Nations, plusieurs joueurs de l'équipe de France ont été plébiscités par la presse au moment de constituer l'équipe type. Sans surprise, le meilleur joueur du match face à l'Ecosse Antoine Dupont est nommé à la mêlée. "Il a joué de manière précise, ses prises de décision ont comme souvent été décisives et il a également été solide au plaquage", écrit Planet Rugby. Et ce n'est pas Ali Price qui dira le contraîre. Le site anglais n'a que des louanges pour son coéquipier à Toulouse Cyril Baille qui continue d'impressionner en première ligne pour les Bleus. "Ses mains super douces associées à sa puissance se sont à nouveau révélées être un cauchemar pour les aspirants plaqueurs." L'équipe de France regorge de talents. Mais certains comme Danty n'était pas forcément mis dans les bonnes conditions pour briller. C'est l'une des force du staff actuel. "Son gabarit et sa vitesse sont des atouts évidents mais, comme Fickou, il a développé une vraie intelligence rugbystique." Et dire que Vakatawa pourrait devenir un remplaçant de luxe chez les Bleus.