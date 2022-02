VIDEO. Equipe de France. Le 9e avant Antoine Dupont a fait du petit bois avec Ali Price

Le demi de mêlée de l'équipe de France Antoine Dupont a été particulièrement en vue en défense face à l'Écosse ce samedi dans le Tournoi des 6 Nations.

Dupont et ses jumeaux, la french chatte, le travers de Fickou, Ecosse/France a régalé les réseaux sociauxLe capitaine de l'équipe de France Antoine Dupont a montré l'exemple samedi à Murrayfield avec une performance majuscule. Outre sa superbe relance pour le premier essai de Willemse contre l'Écosse, le demi de mêlée a été au coeur du combat avec une défense intraitable. En témoignent ses 13 plaquages effectués face aux Écossais, autant que les sécateurs tricolores Jelonch et Alldritt. Une activité qui fait de lui le 9e avant de l'équipe de France. Un joueur a particulièrement été malmené par le Tricolore : son homologue à la mêlée Ali Price. Par deux fois, Dupont lui a fait manger la pelouse avec autorité. Une première fois après la demi-heure derrière un ruck où il l'a renvoyé dans les vestiaires avec un gros plaquage offensif. Une seconde lorsque le numéro 9 écossais s'est fait la malle dans la défense française. Mais le meilleur joueur du monde ne l'a pas lâché d'un pouce et il est revenu dans son dos pour stopper son avancée.