RUGBY. Equipe de France. Daniel Bibi Biziwu, le joueur à surveiller chez les Bleus pour RugbyPass

Le pilier de Clermont Daniel Bibi Biziwu est selon le site anglais RugbyPass le joueur qu'il faudra surveiller pendant le Tournoi des 6 Nations 2022.

RUGBY. Équipe de France. Pourquoi Daniel Bibi Biziwu fait lui aussi partie des ovnis chez les Bleus ?Si tout le monde attend de voir Antoine Dupont sous le maillot tricolore, d'autres visages ont fait leur apparition dans le groupe France avant le Tournoi des 6 Nations. Daniel Bibi Biziwu fait partie des nouveaux appelés par Fabien Galthié. Rares sont ceux qui avaient prédit que le jeune clermontois serait retenu si tôt. Mais il faut dire que ce dernier fait forte impression depuis ses débuts en pro avec l'ASM. "Habituellement, les piliers ne se développent pas avant le milieu de la vingtaine, mais le jeune Français a déjà eu un impact à l'âge de 20 ans", écrit RugbyPass. Le très sérieux site anglais spécialisé a listé Bibi Biziwu comme l'un des joueurs à suivre pendant le Tournoi des 6 Nations. Si Cyril Baille et Jean-Baptiste Gros sont devant dans la hiérarchie, le Clermontois semble possède quelque chose de différent selon le site anglais. "Tout comme les deux autres, il est un bon joueur en mêlée, mais il est également rapide et peut manier le ballon avec brio". Des qualités héritées de ses jeunes années où il jouait chez les arrières avant de peu à peu glisser jusqu'à la première ligne. "Il n'aura peut-être qu'une ou deux sélections en sortie de banc lors de cette édition, mais il aura la chance d'apprendre de deux des piliers les plus dominants du rugby mondial." Une expérience qui lui sera bénéfique pour l'avenir. Il n'est pas impossible qu'il s'invite dans le groupe pour la Coupe du monde. "La pensée de voir Daniel Bibi Biziwu et Demba Bamba sortir tous les deux du banc pourrait être effrayante", écrit RugbyPass.