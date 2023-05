RUGBY. Changement d'entraîneur, de président et de joueurs... est-ce le début d'une nouvelle ère à Grenoble ?"

C'est l'heure du grand ménage à Grenoble ! L'actuel deuxième de Pro D2 affiche clairement ses intentions pour la saison prochaine, et nous faisons un point sur les nombreux transferts.

Des arrivées de qualité coté joueurs !

Si Grenoble ne s'est pas montré très agressif sur le marché des transferts, le club a misé sur des joueurs de qualité pour compléter son effectif. Forts d'une nette domination, tout au long de l'année en conquête, les dirigeants grenoblois ont préféré miser sur des éléments qui composeront la ligne de trois-quarts ! Pour cela, Barnabé Couilloud a récemment signé un contrat de 2 ans en Rhône-Alpes. Ce dernier sera accompagné à l'ouverture par le Gallois Sam Davies, qui compte 8 sélections. Puis, bien que très fourni sur les ailes, le staff de Grenoble a tout de même misé sur deux ailiers de talent en la personne de Nathan Farissier, prêté par Lyon, et Geoffrey Cros qui arrive tout droit de l'UBB. Enfin, le deuxième ligne Giorgi Javakhia complète ce recrutement bien précis. Si les arrivées ne sont pas nombreuses, le club observe tout de même bon nombre de départs, avec des titulaires actuels. En effet, Lucas Dupont et Jean-Charles Orioli mettront un terme à leur carrière, tandis que l'ouvreur Thomas Fortunel est en partance vers Montauban. Au total, 13 départs ont déjà été actés chez les Isérois.

De nouveaux entraîneurs

Si Grenoble effectue du changement dans son effectif, c'est également le cas pour son staff et son entraîneur ! Fabien Gengenbacher et Arnaud Héguy, qui étaient en place depuis 2021, ne seront plus dans le staff de Grenoble la saison. Pour les remplacer, le club a fait appel à un entraîneur expérimenté, en la personne d'Aubin Hueber, qui arrive avec un CV conséquent en tant qu'entraîneur. Ce dernier a effectué des passages réussis du côté de Toulon, mais aussi auprès des jeunes équipes en équipe de France, ce qui lui a permis de remporter un titre de champion du monde moins de 20 ans en 2019. Avec lui, Hueber ramène Patrick Perezi, qui est le directeur sportif de Hyères-Carqueiranne. Le binôme se connaît depuis une dizaine d'années et semble parler le même rugby.

La présidence ne sera plus la même

Pour bien compléter un mercato déjà bien avancé, le FCG a aussi eu recours à des changements en interne ! Le président actuel, Nicolas Cuynat, a récemment annoncé qu'il quittera ses fonctions à la fin de l'exercice. De ce fait, en juillet prochain, Grenoble aura un président au statut de salarié, avec la nomination de Fabien Gengenbacher qui était jusque-là le directeur sportif du club. Ce nouveau système permet à Grenoble de prévoir des renforts financiers, avec le retour d'un des anciens présidents, Patrick Goffi, pour essayer de redresser le portefeuille du FCG, en apportant de nouveaux fonds. Ce dernier possède une entreprise importante de logistique, et injecterait plusieurs centaines de milliers d'euros, afin de rétablir à l'équilibre des comptes. Tant de changements en une année pour le deuxième de Pro D2 pourraient leur permettre d'aborder l'avenir plus sereinement, avec pourquoi pas des ambitions revues à la hausse.

