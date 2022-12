RUGBY. En pleine détresse après un drame, Romain Teulet ''a tout perdu''

L'ancienne gloire du Castres Olympique, a été victime d'un terrible incendie. Ce dernier a provoqué la destruction de la maison principale de la famille, ainsi que la salle de sport tenue par sa femme.

C'est une triste nouvelle qui s'est abattue sur les épaules du meilleur réalisateur de l'histoire du Top 14, le 17 décembre 2022. En effet, à Saint-Laurent-des-Vignes en Dordogne, un incendie s'est déclaré sur la route de Bordeaux, et a enflammé la salle de sport "Apollon et Vénus", que tenait la femme du joueur, Karine Dumas. Cependant, la maison familiale de la famille était collée à cette même salle, ce qui a également provoqué sa destruction. Le joueur s'est montré très triste dans les colonnes de La Dépêche : "On n'a plus rien. On venait de terminer notre habitation, je venais de faire les finitions, mais tout a brûlé ainsi que la salle de sport de ma femme. Une salle de sport où elle proposait des cours collectifs de fitness avec tout le matériel nécessaire ainsi qu'un espace bien-être (sauna, hammam, etc.) et on n'a rien pu récupérer... On a tout perdu." De plus, si à première vue l'incendie aurait été causé par un départ de feu d'un poêle à bois, l'enquête en cours privilégie la piste criminelle, ce qui met un nouveau coup derrière la tete de la famille : "C'est très dur mentalement parce qu'on a vraiment tout perdu et en plus, lorsqu'on sait que tout ça a été provoqué... c'est terrible." Depuis, la famille est hébergée chez des amis, en attendant de trouver une solution.

Un élan de solidarité se met en marche

Au vu de la triste situation du joueur et de sa famille, des gestes de solidarité se mettent en place. En effet, les adhérents de cette salle de sport ont ouvert une cagnotte en ligne, disponible sur le site de la salle de sport. Le joueur se dit "gêné" de ces gestes, mais remercie chaleureusement ses proches, et chaque personne faisant part de générosité envers lui et sa famille. Nous souhaitons du courage à Romain Teulet, ainsi qu'à sa famille, dans ce douloureux passage.