RUGBY. En 2016, Stuart Lancaster était déjà la priorité d'un club de Top 14

L'ancien sélectionneur de l'Angleterre Stuart Lancaster va-t-il débarquer en Top 14 ? En 2016, une place forte du rugby européen avait voulu le recruter.

TRANSFERT. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre Stuart Lancaster dans le viseur d'un club de Top 14Stuart Lancaster, c'est la grosse cote du côté du Racing 92. La formation francilienne veut faire de l'ancien sélectionneur du XV de la Rose son futur entraîneur. Mais le Leinster espère bien le conserver. Il faut dire qu'après le désastre du Mondial 2015, il s'est refait la cerise dans le staff de Leo Cullen. Son départ serait une perte majeure pour le rugby irlandais après avoir joué un rôle majeur dans la victoire en Champions Cup aux dépens du Racing 92 et la domination de la province irlandaise au niveau locale. Cependant, il est pour l'heure seulement sous contrat jusqu'en 2023. Et le départ du CEO du Leinster Mick Dawson pourrait pousser Lancaster ailleurs. Si des clubs anglais sont sur le dossier, le Racing 92 aurait une longueur d'avance. Top 14. Stuart Lancaster en pôle position pour entraîner le RC Toulon ?Le technicien va-t-il finalement débarquer en Top 14 ? Car oui, il a bien failli entraîner un club tricolore, et pas n'importe lequel, il y a quelques années. En effet, avant le Racing 92, le RCT de Mourad Boudjellal avait déjà l'Anglais dans le viseur. C'était au moment où le triple champion d'Europe cherchait un successeur à Bernard Laporte. Arrivé comme assistant, Diego Dominguez était pressenti pour entraîner mais les rumeurs concernant son départ allaient déjà bon train. Il quittera finalement le club en octobre 2016 au profit de Mike Ford, lequel sera également remplacé par Richard Cockerill avant la fin de la saison. Bref, un sacré bor...



Notez qu'à l'époque, Stuart Lancaster n'était pas le seul entraîneur de renom sur la liste du Rugby Club toulonnais. Un certain Graham Henry, titré avec les All Blacks en 2011, intéressait aussi Boudjellal. Mais l'ancien sélectionneur de la Nouvelle-Zélande occupait alors un rôle de consultant... au Leinster. À croire que Toulon aime bien la province irlandaise. Mais Henry n'était pas intéressé par un poste à plein temps. Quant à Lancaster, qui avait même rencontré le président du RCT, il avait finalement choisi de rejoindre le Leinster. Mourad Boudjellal avait alors expliqué qu'il lui avait donné le temps de la réflexion, mais que ce dernier n'avait pas attendu. À nouveau désiré, quel choix va faire l'Anglais ?